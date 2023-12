Pronto soccorso, l’inferno in corsia 

Ambulanze in fila all’esterno, sala d’attesa gremita e lungo il corridoio una sfilza di pazienti in barella: è la cronaca dell’ennesima giornata di fuoco al Pronto soccorso di Oristano. Per qualche paziente il tempo di permanenza nel reparto di emergenza del San Martino, tra lunedì e martedì, ha sfiorato le 18 ore. E non sono mancati i momenti di tensione con qualche familiare che, esasperato, ha perso la pazienza. «Un disastro annunciato» per sindacati e associazioni che da tempo denunciano una situazione al limite.

Il caos

Due medici deputati ai codici complessi e un terzo “in affitto”, impegnato a gestire codici banchi e verdi, non sono bastati a gestire l’iper afflusso che fin dal mattino ha messo a dura prova il personale in corsia. A mezzanotte in Radiologia erano ancora sotto esame utenti in coda dalle 11 del mattino. «Purtroppo non sorprende - osserva Giampiero Sulis, referente del sindacato Cimo di Oristano - è risultato di una serie di concause: la carenza di medici territoriali, il funzionamento a singhiozzo della Guardia medica e l’apertura limitata degli Ascot. Se a questo si aggiunge il fatto che la Tac di San Gavino è fuori uso e molti pazienti vengono dirottati a Oristano, le conseguenze sono prevedibili». Difficile spiegarlo a chi ha dovuto attendere diverso tempo sull’ambulanza prima di poter accedere alla sala triage perché le barelle erano già tutte occupate o a chi ha stazionato in corridoio dal lunedì mattina fino alle 5 di ieri. «Molti utenti vengono tenuti in osservazione in Pronto soccorso in attesa di essere ricoverati in Medicina, altra divisione in sofferenza - va avanti Sulis - ma questo è un utilizzo improprio del reparto».

L’appello

Così come improprio è l’accesso dei molti assistiti che si rivolgono al San Martino perché non hanno un medico di base e perché la porta dell’ambulatorio di Guardia medica è aperta un giorno su tre. In via Carducci un cartello all'ingresso annuncia che il servizio sarà garantito oggi e venerdì dalle 20 alle 8 dell’indomani mattina. A partire da sabato, per il momento, solo nebbia fitta. «Non si può andare avanti così, dobbiamo fare il possibile per salvare la sanità territoriale - è l’appello di Maria Grazia Fichicelli, coordinatrice oristanese di Cittadinanzattiva - un mese fa abbiamo inviato all’assessore regionale competente Carlo Doria un’analisi dettagliata della situazione, corredata da alcune proposte, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta». Nei giorni scorsi la situazione è stata esaminata anche durante un incontro tra l’associazione e alcuni medici. «È un gatto che si morde la coda - sintetizza Fichicelli - non abbiamo medici probabilmente a causa di una mancanza di fiducia tra i professionisti e la dirigenza. È fondamentale ricucire un rapporto per superare le criticità». Nel frattempo resta l’emergenza per centinaia di cittadini che rischiano di trovarsi senza medico di base alla luce degli imminenti pensionamenti, senza una Guardia medica garantita e con gli Ascot che aprono pochi giorni alla settimana.