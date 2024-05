Pronto soccorso, l’estate fa paura «Troppi pazienti e pochi medici» 

La storia della donna di 85 anni che, col femore rotto, ha dovuto aspettare trentadue ore sulla barella prima di essere visitata dal medico del pronto soccorso di Nuoro, è solo l’ultima in ordine di tempo. Da Nuoro a Oristano, da Cagliari a Olbia, la situazione del servizio di emergenza-urgenza è disastrosa, con meno di un terzo dei medici e degli infermieri necessari, e i pazienti in attesa per mezze giornate o parcheggiati in barella nei corridoi perché nei reparti mancano i posti letto. Un disastro che con l’approssimarsi dell’estate subirà inesorabilmente l’effetto moltiplicatore delle presenze turistiche e di un numero di pazienti che cresce di tre, quattro volte tanto.

Prima linea allo stremo

I pronto soccorso dell’Isola sono i parafulmini di una sanità territoriale prosciugata, con centinaia di ambulatori di medici di famiglia scoperti (mancano 544 camici bianchi), guardie mediche chiuse e decine di migliaia di cittadini senza assistenza. Con l’arrivo dell’estate e il rimbalzo dell’onda dei turisti, il rischio è che il sistema – con organici ridotti e turni massacranti – imploda per il superlavoro. Un rischio concreto, tanto più adesso che a giugno andrà in scadenza un numero importante di contratti del personale sanitario e amministrativo delle Asl. «Un disastro», allarga le braccia Salvatore Manca, componente del direttivo nazionale Simeu, la società della medicina di emergenza-urgenza. «Da una nostra indagine a livello nazionale sul confronto pre-Covid e post-Covid, abbiamo registrato una lieve diminuzione degli accessi generali ai pronto soccorso, ma il dato rilevante è l’aumento esponenziale del numero dei pazienti con cronicità e dei pazienti over 80». Un incremento, «legato alla difficoltà di curarsi nel territorio; per cui, non avendo risposte, i cittadini si rivolgono ai pronto soccorso».

Le conseguenze

In Sardegna il vuoto dell’assistenza territoriale è ancora più evidente perché mancano centinaia di medici di base, primo filtro del servizio sanitario pubblico. «L’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle cronicità che non vengono più seguite, fanno il resto», avvisa Salvatore Manca. L’arrivo dell’estate moltiplicherà i problemi. «Per due motivi: uno legato ovviamente all’afflusso dei turisti, l’altro dovuto alle previste ondate di gran caldo che richiederanno ulteriori cure per tanti anziani con patologie croniche. Ci sarà un afflusso elevatissimo nei servizi di pronto soccorso, con un’ulteriore difficoltà del reperimento di posti letto nei reparti, soprattutto in Medicina, dove oltretutto mancano molti medici». Questo vuol dire, «che oltre all’aumento dell’afflusso dei pazienti, crescerà anche il numero delle ore d’attesa».

Tempi insostenibili

Domenico Salvago, presidente Snami, il sindacato autonomo dei medici italiani, avverte che, «l’assalto ai pronto soccorso è anche una conseguenza delle liste d’attesa molto lunghe, addirittura di anni, per visite specialistiche ed esami diagnostici». A questo, «si aggiunge il problema degli organici sottodimensionati e dei servizi ridotti».

Guardie e medici di base

Un altro argine venuto meno è quello delle guardie mediche. «Il punto è che il contratto è vecchio di vent’anni, con una retribuzione lorda di 21 euro l’ora», spiega Giovanni Marco Ruggiu, presidente dell’associazione Mèigos. La scorsa estate, «poiché tantissimi presidi erano rimasti chiusi, l’assessore Doria firmò il progetto Solstizio che assegnava 60 euro l’ora. I medici sono stati trovati, ma il messaggio passato è che l’assistenza primaria dei turisti vale tre volte tanto quella dei residenti». Quindi, «se vogliamo avere un filtro per i pronto soccorso, è necessario anche aggiornare le retribuzioni delle guardie mediche». E rinforzare la medicina generale. «Per farlo bisogna migliorare le condizioni di lavoro dei medici, e invece l’assessore Bartolazzi propone ai giovani camici bianchi, che accettano l’incarico per almeno cinque anni, di iscriversi a una scuola di specializzazione. Uno specchietto per le allodole, e infatti una volta specializzati quelli lasceranno i pazienti per lavorare magari come dermatologi». Un’esperienza già fatta negli ultimi dieci anni, spiega. «Per aumentare le iscrizioni a medicina d’urgenza e geriatria, poco ambite, si era aperto alle equipollenze, aumentando la spendibilità del titolo sul mercato del lavoro. Il risultato è stato che chi fa medicina d’urgenza, una volta specialista preferisce aprire un ambulatorio e fare il cardiologo».

