Pronto soccorso: le attese arrivano anche a dieci ore  

«Episodio di qualche giorno fa: il triage al paziente è stato fatto alle 16.45, poi la presa in carico è avvenuta alle 21. Si trattava di una persona anziana con problemi seri, rimasta ad aspettare tutte queste ore a bordo dell’ambulanza. Quindi, un grave disagio per il malato, per gli operatori sanitari e per il territorio, privato di un mezzo di soccorso disponibile per troppo tempo». Lo racconta Mario Vicentini, presidente di Alba, associazione del 118. «La situazione dei Pronto soccorso cagliaritani purtroppo è sempre la stessa: quasi ogni giorno ci sono accumuli di ambulanze e tante ore di attesa, le cose non sono cambiate dopo Ferragosto. Manca molto spesso il filtro delle guardie mediche e dei medici di medicina generale, tanta gente va per conto suo al Pronto soccorso, e sembra che i problemi non si risolvano mai».

I dati

Ieri sera – secondo i dati della app Monitor Ps – al Brotzu per i codici bianchi c’erano circa 8 ore di attesa, al Policlinico 6 ore, al Santissima Trinità 4. Tutto sommato neppure uno dei giorni peggiori. Nel resto dell’Isola, ieri, un quadro più complicato quasi ovunque: 10 ore al San Francesco di Nuoro; sei ore a Ozieri; 12 ore al San Martino di Oristano; 9 ore a San Gavino.

«Un’ambulanza dev’essere sempre “pronta” a partire», prosegue Vicentini, «se resta bloccata troppo a lungo è fuori gioco, i tempi di intervento (che dovrebbero essere di 8 minuti in città e di 20 in area extraurbana) saltano. Se a Cagliari non ci sono mezzi disponibili, se c’è bisogno, magari deve intervenire qualcuno da Sinnai, e allora quella zona rimane scoperta. La reazione a catena può essere devastante. Se i tempi fossero “normali”, in città e hinterland si potrebbe lavorare tranquillamente: ci sono 7 unità di base (senza medico), dalle 8 alle 20; altre 4 h24; 2 medicalizzate e un’auto medica».

La specializzazione

Sul problema interviene Salvatore Manca della Simeu (Società italiana della medicina di emergenza-urgenza): «È aumentato il carico, perché ci sono tanti turisti, e perché il territorio è quasi assente, la continuità assistenziale va a singhiozzo, in diversi paesi mancano le Guardie mediche e i medici di medicina generale, e di conseguenza le persone vanno al Pronto soccorso anche quando non sarebbe necessario». Inoltre – continua il dottor Manca – «se attualmente l’organico è carente, ci sono pochi spiragli per incrementarlo: la specializzazione di medicina d’urgenza c’è solo a Sassari e i numeri sono ridotti, inoltre i giovani non vogliono fare questa professione perché sanno che dovrebbero affrontare turni massacranti e rischiosi, infatti aggressioni e violenze sono in aumento, a causa proprio delle lunghe attese». La Simeu «ha proposto di utilizzare gli specializzandi, ma l’operazione non si concretizzata, le Università sono restìe».

E riguardo ai medici a gettone, «probabilmente hanno contribuito a tenere aperti Pronto soccorso che altrimenti avrebbero dovuto chiudere, ma non riescono certo a coprire la carenza di organico. Inoltre, il fatto che si occupino esclusivamente di codici bianchi e verdi, e sono pagati tanto, non crea un clima di serenità da parte degli altri colleghi».

Il dl regionale

Il consigliere regionale di Fdi Paolo Truzzu sottolinea che «il disegno di legge Todde di riforma della Sanità non risolverà i problemi dei cittadini, non riforma nulla e l'unico e dichiarato obiettivo è quello di commissariare i direttori generali. Nulla propone sulla carenza di personale, sul collasso della sanità territoriale, sulle liste d'attesa e sui Pronto Soccorso - attacca il leader dell’opposizione - l'assetto istituzionale della sanità sarda rimane sostanzialmente invariato». (cr. co.)

