Pronto soccorso, la minoranza attacca il sindaco 

Sindaco e giunta sotto attacco dopo la domenica da incubo del Pronto Soccorso del Paolo Dettori. La minoranza del Consiglio comunale di Tempio era presente in ospedale per confrontarsi con il direttore generale della Asl, Marcello Acciaro, e con il direttore sanitario, Raffaele De Fazio, arrivati in reparto per coprire il turno pomeridiano. La consigliera comunale (e segretaria cittadina del Pd) Marina Tamponi commenta: «Noi c’eravamo. Quello che è successo va riconosciuto ad Acciaro e De Fazio. Ma è normale e accettabile che due manager vadano a lavorare al Pronto Soccorso? E il nostro sindaco dove era? Ci fa piacere e siamo soddisfatti che la squadra di calcio del Tempio sia stata promossa a una categoria superiore, ma nella pagina Facebook istituzionale del Comune, leggiamo una nota di Addis solo questo». Anche il capogruppo del Centrosinistra, Nicola Comerci è duro con Addis: «Ringraziamo i medici che si sacrificano. Non ringraziamo invece l'attuale giunta regionale, distante e indifferente e ci chiediamo dove sia l’amministrazione comunale». Alessandro Cordella, anche lui consigliere di minoranza, chiama in causa Addis: «Sarà pure un importante risultato sportivo quello del Tempio, ma possibile che sia ritenuto dall'amministrazione prioritario, rispetto all'informare i cittadini di quanto avvenuto in ospedale».

