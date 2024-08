Pronto soccorso, la chiusura si prolunga 

Doveva riaprire ieri, invece è rimasto chiuso il pronto soccorso dell’ospedale “San Giuseppe Calasanzio” di Isili, segno della crisi del servizio sanitario che sta lasciando poche speranze nel cuore dei cittadini e degli amministratori del Sarcidano-Barbagia di Seulo. Il servizio sarebbe dovuto riprendere ieri mattina dopo una pausa a singhiozzo: prima di Ferragosto la dirigenza della Asl 8 di Cagliari aveva comunicato la chiusura del pronto soccorso nelle giornate del 13, 15, 17, 18 e 19 agosto. L’attività dunque, dopo le proteste della scorsa settimana, sarebbe dovuta riprendere normalmente ieri mattina: così non è stato. Anzi, peggio: nel corso della mattinata il direttore generale Marcello Tidore ha firmato una nota nella quale comunica la sospensione delle attività di pronto soccorso fino al 26 agosto prossimo.

Le reazioni

«È una continua presa in giro», tuona il sindaco di Isili Luca Pilia: «Erano stati comunicati dei giorni di chiusura ma oramai non rispettano nemmeno ciò che scrivono. Una grave e pericolosa contraddizione che priva ancora una volta il nostro territorio di un servizio fondamentale». Proprio ieri mattina l’assessora comunale Ilse Atzori si è recata al pronto soccorso per accompagnare una persona e ha trovato chiuso senza nessuna comunicazione ufficiale. «Una situazione vergognosa che deve essere immediatamente risolta», aggiunge Pilia: «Non si può mettere a rischio un intero territorio per problematiche legate alla copertura dei turni. Una mancanza di rispetto alla quale risponderemo con una protesta».

Disappunto anche dal comitato Sanità bene comune, da anni in lotta per la salvaguardia del piccolo presidio: «È l’ennesimo scempio perpetrato al nostro territorio», commenta la portavoce, Gabriella Serra: «Nonostante la delibera di riapertura del nostro pronto soccorso, questo è ancora chiuso. Una presa in giro per la nostra gente: si vergognino tutti, dalla politica ai dirigenti super pagati con le nostre tasse. Preghiamo solo che la salute non ci abbandoni: oramai ci sono rimasti solo i santi».

Messa di protesta

A nulla sono servite le proteste delle ultime due settimane, con amministratori, comitato e gente comune a urlare la propria rabbia persino davanti alla caserma dei carabinieri. Venerdì 23 alle 19 verrà celebrata una messa all'ospedale di Isili, alla presenza del vescovo di Oristano, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe Calasanzio ma anche per mettere anche in evidenza le criticità sanitarie del territorio.

