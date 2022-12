Pronto soccorso, inchiesta sul suicidio 

L’allarme è stato lanciato alle 19,46, quando il corpo è stato trovato senza vita nella stanzetta. Il personale in servizio sarebbe prontamente intervenuto per prestare soccorso, ma non c’è stato nulla da fare. Per questa ragione è stato constatato il decesso e sono stati avvisati i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti. Sul posto – come confermato anche da una nota della Asl – è giunto subito anche il direttore sanitario Roberto Massazza che ha ordinato un’indagine interna per verificare la dinamica dei fatti. Nel frattempo anche il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Danilo Tronci, aveva già inviato al Santissima Trinità il medico legale della Procura per effettuare l’esame necroscopico.

Abbandono di persona resa incapace dalla malattia. È l’ipotesi di reato formulata dalla Procura dopo il suicidio di un 57enne, avvenuto mercoledì sera nei locali del Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità. Il paziente, stando a quanto accertato dai carabinieri intervenuti dopo la tragedia, era già stato preso in consegna dai sanitari e trasferito in un locale isolato perché positivo al Covid. Lasciato solo ha deciso di togliersi la vita.

L’inchiesta

Il fascicolo, al momento contro ignoti, è stato aperto dal sostituto procuratore Danilo Tronci, il magistrato di turno la sera della tragedia. Poco prima delle 20, stando alla ricostruzione degli investigatori, il 57enne (affetto da alcune patologie) avrebbe deciso di impiccarsi utilizzando un lenzuolo di una barella. Nessuno l’ha visto né stato possibile impedirgli il gesto estremo: il paziente – dopo il triage e la scoperta della positività al coronavirus – sarebbe stato trasferito in un’area del Pronto soccorso destinata agli assistiti da tenere in isolamento. Lì sarebbe rimasto solo.

L’allarme

L’allarme è stato lanciato alle 19,46, quando il corpo è stato trovato senza vita nella stanzetta. Il personale in servizio sarebbe prontamente intervenuto per prestare soccorso, ma non c’è stato nulla da fare. Per questa ragione è stato constatato il decesso e sono stati avvisati i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti. Sul posto – come confermato anche da una nota della Asl – è giunto subito anche il direttore sanitario Roberto Massazza che ha ordinato un’indagine interna per verificare la dinamica dei fatti. Nel frattempo anche il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Danilo Tronci, aveva già inviato al Santissima Trinità il medico legale della Procura per effettuare l’esame necroscopico.

Nessun indagato

Alla luce di quanto segnalato dai carabinieri e dal consulente-medico, il magistrato ha deciso di non archiviare la morte come semplice «atto volontario», ma di aprire un fascicolo con l’ipotesi di «abbandono di persona incapace» aggravato della morte del paziente. Per il momento nessuno dei sanitari in servizio risulta essere stato iscritto nel registro degli indagati, ma il pubblico ministero avrebbe disposto una serie di interrogatori per verificare l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Il 57enne avrebbe deciso di togliersi la vita aggirando la vigilanza dei tanti infermieri e dei medici presenti. Non sono ancora state chiarite nemmeno le ragioni del gesto estremo. Ora la Procura sta cercando di verificare se il paziente soffrisse di patologie psichiatriche e perché non fosse stato ancora trasferito in reparto. Nel frattempo ieri il corpo è stato riconsegnato alla famiglia per il funerale.

