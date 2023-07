Pronto soccorso in tilt «Presto altri 5 medici» 

Pochi medici in servizio e lamentele all’ordine del giorno. Due giorni fa diversi pazienti, stufi di aspettare ore per essere visitati, hanno persino chiamato le forze dell’ordine. Qualcuno invece ha preferito raggiungere il Brotzu, a Cagliari. Ora però si cambia. Per potenziare i reparti di pronto soccorso degli ospedali della Asl 5, in particolare del San Martino di Oristano, l’Azienda regionale salute ha pubblicato un bando di concorso per la copertura di cinque posti a tempo indeterminato. Si cercano dirigenti di medicina di emergenza e urgenza.

Il direttore generale della Asl 5, Angelo Maria Serusi, spiega: «Può concorrere il personale medico che nel periodo fra il primo gennaio 2013 e il 30 giugno 2023 abbia maturato, nei servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa o di convenzione o altre forme di lavoro flessibile».

Antonio Maria Pinna, il direttore sanitario, aggiunge: «Riusciremo ad offrire un servizio migliore a tutti i pazienti grazie a nuovi specialisti di comprovata esperienza professionale». Le informazioni relative al bando sono presenti nel sito di Ares Sardegna, nella sezione “Bandi di concorso e selezione”. Le richieste vanno presentate entro il 13 agosto.

RIPRODUZIONE RISERVATA