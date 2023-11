Pronto soccorso in tilt, pazienti trasferiti 

La sanità gallurese implode, la giornata del 15 novembre 2023 sarà ricordata a lungo perché, forse, è un punto di non ritorno. Nella notte tra martedì e mercoledì il Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia è andato in tilt, l’unico specialista presente non era più in grado di gestire i pazienti in arrivo e a un certo punto i medici “a gettone” hanno chiesto aiuto. Tecnicamente il reparto è andato in sofferenza e tutte le ambulanze sono state dirottate su Sassari, Tempio e Ozieri. Un paziente ha fatto avanti indietro da Tempio e poi è finito in Rianimazione. Non basta, per due volte i Carabinieri sono entrati nel reparto per verificare la situazione (sono stati informati il Procuratore di Tempio e la Prefettura di Sassari. E ieri mattina è esplosa la rabbia del personale della Asl di Olbia. Medici, infermieri, tutti gli operatori sanitari hanno risposto all'appello dei sindacati dando vita ad un sit-in di protesta davanti all’ingresso dell’ospedale olbiese. Nel mirino è finito il management della Asl e in particolare il direttore generale Marcello Acciaro. Il personale sanitario non vuole l’accorpamento dei reparti e denuncia il mancato pagamento di ore ed ore di lavoro dei premi di produttività. La sensazione però è che medici e infermieri non reggano più una situazione al limite, con carichi di lavoro pesantissimi soprattutto in alcuni reparti, come il Pronto Soccorso.

Malati in strada

Il dato allarmante denunciato dalle sigle sindacali (confederali più NurSind e Fials) è che il sistema sanitario gallurese è al tracollo. E non si tratta di una iperbole. La notte tra martedì e mercoledì è stata difficile ed è la prova di un condizione prossima al collasso. Le ambulanze sono state dirottate negli altri ospedali del Nord Sardegna. Emblematico il caso di un paziente con una insufficienza respiratoria. L’ambulanza che lo trasporta viene dirottata da Olbia a Tempio. Il Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II non è nelle condizioni di gestire il paziente. A Tempio però si rendono conto che la situazione è grave e rispediscono la persona appena visitata a Olbia, dove viene disposto il ricovero in Rianimazione. Il malato ha trascorso diverse ore in strada prima di essere ricoverato. La Asl puntualizza che nonostante tutto il Pronto Soccorso non ha mai chiuso e spiega: «Abbiamo comunque chiesto alla Centrale Operativa di supportarci in questo momento di difficoltà, indirizzando i casi provenienti dai territori di confine verso altre strutture. L’emergenza-urgenza vive in Italia la fase più critica della sua storia, a causa della carenza di specialisti. Abbiamo pubblicato dei bandi, ma non abbiamo certezze sulle adesioni». Medici di altri ospedali copriranno dei turni a Olbia. In reparto sono arrivati anche i Carabinieri del Nas per verificare la situazione.

La rabbia di lavoratori

Il sit in davanti all’ospedale è iniziato alle 12, di fatto è stato un’assemblea aperta. Jessica Cardia, segretaria della Cgil Fp Gallura, fotografa la situazione: «In sei anni 400 dipendenti e 100 posti letto in meno per la Gallura. Adesso basta. Siamo pronti allo sciopero». La Asl fa sapere di voler soprassedere sull’accorpamento dei reparti, ma i sindacati non si fidano. Il presidente dell’Avis Olbia, Gavino Murrighile si mette un carico da novanta: «Dopo 50 anni siamo fuori dal Centro trasfusionale». E ormai anche le guerre di campanile sono superate dalla drammaticità della situazione, dice il vice presidente del Consiglio comunale olbiese, Stefano Tealdi Spada: «Non dimentichiamoci che anche Tempio e La Maddalena sono in difficoltà».

