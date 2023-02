Non fate scendere i pazienti dalle ambulanze e non fateli entrare in pronto soccorso. La direttiva è arrivata nei giorni scorsi agli operatori del 118 che stazionavano all’esterno del Santissima Trinità, a Cagliari. Conseguenza: ambulanze in fila, attese infinite con chi aveva bisogno di assistenza costretto ad aspettare a bordo. Il motivo: gli ospedali sono saturi e non ci sono i posti per i ricoveri.

