Pronto soccorso in tilt Decine di ambulanze in fila negli ospedali 

Il soccorso è pronto, perché all’interno nessuno si risparmia. Lo sono meno gli ospedali di Cagliari: saturi, con pochi posti letto disponibili e alcuni reparti ancora chiusi dopo il dramma del Covid, come la Geriatria del Santissima Trinità. Il risultato è tanto scontato quanto drammatico: decine di ambulanze restano in fila nei piazzali dei pronto soccorso con i pazienti all’interno. Con il sistema sanitario del capoluogo della Sardegna che ogni giorno rischia il collasso.

L’ordine: non “sbarellare”

Il triage per la valutazione del rischio viene effettuato subito. Chi non è in pericolo di vita, semplicemente, aspetta fuori. Il malato e anche l’equipaggio del 118 che ha effettuato il trasporto. Tutti fermi per lunghe e numerose ore. Dentro non c’è posto. E a Is Mirrionis viene diramata una direttiva ufficiosa: “Non sbarellate sino a nuovo ordine”. Ossia: non fate scendere i pazienti dalle ambulanze. Un provvedimento con un doppio risultato. Da un lato, se si può, non si intasano i corridoi della struttura di emergenza-urgenza. Dall'altro, il mezzo di soccorso non torna in strada e così non può nemmeno caricare un ulteriore eventuale paziente.

I numeri dell’emergenza

Alla carenza delle strutture disponibili e del personale in organico si aggiungono numeri elevati di accessi, che in questi mesi freddi sono accresciuti da patologie respiratorie (slegate dal coronavirus) e cardiovascolari, particolarmente frequenti nella popolazione anziana. E quella del distretto di Cagliari è sempre più vecchia: secondo l’ultima relazione della Asl il 64% dei residenti (545.190 in tutto) ha più di 40 anni. Manca la medicina territoriale e l’unico luogo di cura resta l’ospedale: tutti finiscono lì. Per avere un’idea di quello che ci succede basta dare uno sguardo ai monitor dei vari pronto soccorso del capoluogo: nella serata del 16 febbraio al Santissima Trinità risultavano 2 codici rossi, 28 gialli e 4 verdi. Al Brotzu erano, rispettivamente: un rosso, 19 gialli e 23 verdi. Al Policlinico: 3 in pericolo di vita, 35 gialli e 14 verdi. Solo a Is Mirrionis, stando a quanto trapela dalla direzione sanitaria, dopo lo stallo durato per tutta la giornata, nella notte sono stati presi in carico quasi 70 pazienti in dieci ore. E all’esterno il personale del 118 e le guardie giurate hanno dovuto anche risolvere una situazione difficile: una donna in stato confusionale, forse a causa dell’alcol, ha rifiutato di essere curata, si è sdraiata sul marciapiede bloccando l’accesso delle ambulanze e, una volta dentro, ha preso a calci una porta, distruggendola. Lunghi minuti di tensione che per chi lavora nel settore stanno quasi diventando (stra)ordinaria amministrazione.