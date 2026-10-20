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Carbonia.
21 ottobre 2026 alle 00:33

«Pronto soccorso in costante difficoltà, servono risposte» 

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«Sarebbero otto le persone con fratture, parrebbe al femore, bloccate nei corridoi del Pronto soccorso Sirai, mentre l'Ortopedia a dieci metri resta a scartamento ridotto». Una nota di lunedì sera della consigliera di Fratelli d’Italia, Daniela Garau, accende ancora una volta i riflettori sul Sirai, con medici, infermieri e oss che non si risparmiano per provare a rispondere a tutte le emergenze quotidiane ma che devono fare i conti con numeri ingestibili: «Persone lasciate in un limbo, in attesa non si sa se di un trasferimento o di un miracolo. – scrive Daniela Garau – Esprimo una dura e ferma condanna nei confronti della gestione dell'emergenza-urgenza della struttura presidio del territorio. Siamo di fronte a una palese e grave violazione dei protocolli regionali e nazionali sulla gestione del boarding e della normativa di riferimento. L’Obi e i corridoi dell’emergenza non sono, né possono diventare, reparti di degenza impropria per pazienti traumatizzati che necessitano di un intervento chirurgico tempestivo o di una presa in carico specialistica immediata». La consigliera chiede spiegazioni per quello che definisce un «paradosso intollerabile: a soli 10 metri da quei corridoi esiste un reparto di Ortopedia e Traumatologia, la cui operatività è ridotta ai minimi termini».

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