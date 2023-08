Pronto soccorso in codice rosso 

La sanità pubblica non va mai in vacanza. E sotto Ferragosto mentre tutti vanno in ferie, gli operatori lavorano anche il triplo rispetto al solito. I problemi ci sono, la carenza dei medici è ben nota «l’impegno sarà massimo per assicurare i servizi 24 ore su 24. Evitiamo di affollare il Pronto soccorso per motivi che possono essere risolti dalla Guardia medica» raccomanda il direttore generale Angelo Serusi.

I dati

Come ricorda Alessandro Baccoli, dirigente responsabile dell’ufficio per l’Integrazione tra ospedale e territorio «in provincia operano 27 guardie mediche (9 nel distretto di Oristano, 10 in Ales-Terralba e 8 nel distretto Ghilarza-Bosa) che fanno un lavoro straordinario – sostiene - solo il 12 per cento dei pazienti transitati nelle Guardie mediche sono state indirizzati all’ospedale». Il Pronto soccorso è l’anello più debole della sanità del territorio per carenza di medici e l’afflusso di pazienti: 76 al giorno con punte di 80 e persino 120 al San Martino, l’unico presidio con Bosa (ma solo di notte) a gestire i codici gialli e rossi. Complessivamente 30mila, 10mila rossi e gialli. Per questi due codici le attese superano in media le 4 o 5 ore. «I rossi e i gialli hanno precedenza assoluta, per i bianchi verdi le attese possono allungarsi – spiega Serusi – I medici che coprono i turni 8-20 e 20-8 per i codici bianchi e verdi sono 2 a Oristano e Ghilarza, uno al Pronto soccorso di Bosa coperto anche per i gialli e rossi nel notturno».

Le criticità

La situazione non è semplice, le difficoltà ci sono in un territorio particolarmente sensibile dovuto all’invecchiamento della popolazione come dimostra l’indice di vecchiaia del 293,47 (contro il 241,77 della Sardegna e il 187,61 dell’Italia). «I turni sono coperti e lo saranno anche a Ferragosto: in un anno sono stati fatti grossi passi in avanti sia negli organici che nelle strutture» ricordano il direttore generale Serusi, quello sanitario Antonio Pinna, la dirigente amministrativa Rosalba Muscas e Baccoli. I medici sono passati da 242 a 280 e gli infermieri da 570 a 610. «Ovviamente in questo periodo il personale è ridotto per le ferie ma faremo fronte alle urgenze perché, ripeto, anche in tempi ben più difficili di questo, i servizi hanno sempre funzionato» assicura il manager. Il buco più evidente è nella medicina generale nel territorio con 85 medici sul campo che non sono sufficienti a coprire le 58 sedi carenti, 14mila persone senza medico. «L’Asl di Oristano è stata la prima ad attivare gli ambulatori straordinari di comunità territoriale».

