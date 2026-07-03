Pronto soccorso in agonia 

La situazione del Pronto soccorso del San Camillo di Sorgono è tanto difficile che è scattata la caccia ai medici volontari per sostenere i turni ora garantiti da appena tre professionisti. Una nota interna e urgente della Asl chiede la disponibilità di altri medici a coprire i turni. Dopo la fine del contratto dei medici a gettone, preoccupa la situazione di emergenza del Pronto soccorso. Un incubo per il presidio, dove dalla giornata di mercoledì i turni sono retti da Salvatore Marras, Albino Loriga e Bachisio Orunesu, costretti agli straordinari per non lasciare sguarnito il territorio. In tre non possono andare avanti. Da qui la ricerca di medici volontari per poterli affiancare. Al San Camillo le ambulanze del 118 operano senza medici a bordo e quelli attesi dal Brotzu per il Pronto soccorso non sono arrivati.

Gli attivisti

Sindaci e comitati promettono battaglia e chiedono ad Ares soluzioni immediate. «Siamo insoddisfatti di ciò che stiamo vivendo - dicono gli attivisti di Sos - e della totale mancanza di una visione futura per la sanità. Si è arrivati impreparati allo scadere dei contratti per i gettonisti, che erano già nati come costoso palliativo a una situazione di emergenza ancora oggi non governata». La proposta: «Ancora oggi l’unica strada possibile per portare nuovo personale, sarebbe la convenzione con Cuba, inapplicata senza spiegazione».

I sindaci

Per il sindaco di Sorgono Franco Zedde «non bisogna più perdere tempo ma superare le carenze d’organico. Ci appelliamo alla presidente Todde, certi che come avvenuto per altre sfide, fra cui l’elisoccorso, saprà fornirci adeguate risposte».Da Austis, l’allarme del primo cittadino Umberto Usai: «Mi preoccupa ciò che accade a due passi dal nostro paese, composto prevalentemente da anziani. Il rischio turni scoperti al Pronto soccorso sarebbe un disastro».Sulla stessa linea, il collega di Gadoni Francesco Peddio: «Le zone interne non possono essere private di un presidio sanitario essenziale. Chiedo che venga ripristinato il servizio e garantito ai cittadini il diritto alla salute».Maurizio Cadau, sindaco di Belvì, si dice fiducioso del lavoro posto in campo dal dg Francesco Trotta: «Ci è stato promesso che non ci saranno chiusure o riduzioni di servizio».

RIPRODUZIONE RISERVATA