Pronto soccorso in agonia 

La situazione è drammatica e purtroppo generalizzata, gli specialisti stanno mancando in tutti gli ospedali italiani. Ma a Olbia (e Tempio) il 2023 si chiude anche peggio. Lo dicono i fatti. L’ultimo specialista in servizio nel Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia ha fatto sapere che sta cercando un altro incarico (preavviso di dimissioni), ma non è questo il peggio. Infatti c’è chi vorrebbe lavorare nell’ospedale olbiese, ha dato da mesi la sua disponibilità e continua a non ricevere risposte. Il protagonista di questa storia è il medico della emergenza urgenza, Nicola Tondini, che da molto tempo ha formalizzato la sua piena apertura a un contratto in uno ospedale gallurese. Tondini, 58 anni, di Tempio, ha già all’attivo una carriera ventennale in Pronto soccorso e nel Servizio 118. Ha svolto diverse missioni all’estero, per Medici senza Frontiere e altre ong. Nel 2020 ha fatto parte della squadra di sanitari inviati in Piemonte da governo nazionale per fronteggiare il Covid. Quindi, dopo una esperienza come medico di famiglia a Tempio, ha deciso di rendersi di nuovo disponibile per i Pronto soccorso.

Nuoro batte tutti

Tondini (contattato ieri, non ha voluto rilasciare dichiarazioni) partecipa al bando della Asl di Olbia per l’assunzione di medici a tempo determinato da destinare al presidio della emergenza urgenza di Olbia. A novembre viene pubblicata una ordinanza della Asl con la quale si rileva che lo specialista è in «possesso dei requisiti generali e specifici previsti per l’ammissione alla procedura al fine di consentire la formulazione di un elenco di idonei». Sulla carta tutto a posto, ma Tondini non è stato mai chiamato. Si parla di lungaggini burocratiche. Ma c’è qualcuno che evidentemente le supera. Mentre in Gallura si pasticcia e tergiversa, la Asl di Nuoro, in due settimane, contatta lo specialista e lo ingaggia per il Pronto soccorso dell’ospedale “San Francesco”. Ci sarebbe comunque la possibilità, perché Tondini è disponibile, di effettuare alcuni turni a Olbia, ma nessuno dalla Asl gallurese si fa vivo. Ad aggravare la situazione ci sono gli sviluppi di queste ore. A Tempio, in Pronto soccorso solo medici “a gettone”, che non possono occuparsi di codici rossi, sospesa l'attività del blocco operatorio e chiuso il reparto di Ortopedia. E poi c’è il Capodanno con il “concertone” di Olbia che imporrebbe una decina di medici in Pronto soccorso, specialisti che la Asl sta cercando di mettere insieme per la nottata.

«Scelte incomprensibili»

La segretaria della Cgil Funzione Pubblica, Jessica Cardia, commenta: «Conosciamo questa situazione, ci sono dei medici, per la verità non tantissimi, che vorrebbero venire a lavorare a Olbia da altri ospedali e abbiamo sollecitato la Asl ad agire per favorire la mobilità. Nella drammatica condizione in cui siamo, anche un solo specialista in più in organico è vitale». E uno c’era, in effetti.

