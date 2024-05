Pronto soccorso in affanno, 10 milioni per reclutare i team di medici a gettone 

Medici in affitto o si chiude. In Regione ne sono convinti. Per questo non verrà bloccata la procedura avviata dall’agenzia regionale per la Salute per il reclutamento di camici bianchi che dovranno lavorare nei pronto soccorso e nelle strutture di emergenza di dieci ospedali della Sardegna. Si occuperanno di codici bianchi e verdi, verranno forniti da società private e costeranno 85 euro l’ora. Il budget stanziato per l’operazione è di 6,5 milioni di euro, per 12 mesi. Tra annessi e connessi il quadro economico parla di quasi 10. Ma da viale Trento, sede operativa della presidenza della Giunta, assicurano: non utilizzeremo tutti i soldi messi a disposizione, chiameremo i medici solo quando saranno strettamente necessari per periodi di tempo limitati.

Il punto, e lo sanno anche nella maggioranza del campo largo che aveva osteggiato la misura quando l’aveva adottata il centrodestra di Solinas, è che gli ospedali sono al collasso. Organici risicati e ferie imminenti (di chi lavora nelle corsie, che resteranno sguarnite, e di milioni di turisti in arrivo) rischiano di mettere in ginocchio strutture sanitarie già in sofferenza. I medici in affitto, dicono dalla Regione, sono una soluzione tampone in attesa di risolvere l’emergenza. Nessuno dalla presidenza parla ufficialmente, al momento. Ma trapela che l’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, non ha abbandonato l’idea di coinvolgere gli specializzandi di Medicina per tappare le falle: nei giorni scorsi ha incontrato anche il rettore dell’Università di Cagliari, per illustrargli il suo piano. E il Magnifico non avrebbe chiuso la porta all’ipotesi, osteggiata invece dall’Ordine dei medici. L’assessore sta anche pensando all’impiego di pensionati. Mentre pare escluso il ricorso a professionisti cubani: diventerebbero operativi a estate inoltrata, quando l’eventuale disastro sarebbe ormai compiuto. Quindi restano i medici a gettone, per i quali si sono fatte avanti anche Asl che finora non avevano fatto richiesta. In questo caso la spesa sarebbe più alta del previsto.

