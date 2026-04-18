Pronto soccorso: il tempo è scaduto 

Tempo scaduto per la sanità olbiese (e più in generale del Nord Sardegna): dal Giovanni Paolo II è partita una richiesta di aiuto indirizzata alla classe politica regionale con l’indicazione di una drammatica scadenza. La responsabile della Medicina d’Urgenza dell’ospedale di Olbia, Rosangela Beretta, sentita dalla Commissione Sanità della Regione, ha fornito un quadro allarmante della situazione del Pronto Soccorso. I numeri dicono tutto. Il reparto si avvia alla stagione più impegnativa (oltre duecento accessi giornalieri di media durante l’estate) con un organico di tre specialisti strutturati ed esperti e una dottoressa in condivisione con Tempio. La linea rossa è tracciata nel calendario per il 30 giugno, dalla giornata successiva non ci sarà più la disponibilità dei gettonisti. In Commissione è stato sentito anche il responsabile del Pronto Soccorso di Tempio, Nicola Tondini, che ha spiegato di essere rimasto praticamente solo a presidiare il reparto, l’altra collega copre i turni a Olbia. Chiude il quadro La Maddalena, con tre specialisti in organico.

Le sigle sindacali Cgil Fp e Uil Fp, hanno deciso di convocare le assemblee del personale della Asl di Olbia e della Asl di Sassari, per fissare le prime giornate di sciopero. Dice il segretario territoriale della Cgil, Paolo Dettori: «La presidente della Regione, Alessandra Todde, ci ignora e non ci convoca a Cagliari. Ci chiediamo il perché, vista la drammatica situazione di Olbia, Sassari, Ozieri, Tempio e di tutto il Nord Sardegna». La stessa linea del segretario Uil, Augusto Ogana. A Tempio, intanto, la Asl ha cambiato rotta sulla Casa di Comunità. Sarà usato, a differenza di quanto era emerso nelle ultime settimane, l’edificio appena ristrutturato ex Inam.

RIPRODUZIONE RISERVATA