Pronto soccorso, i giovani medici in fuga dalla scuola  

I giovani medici girano alla larga, e per capirli basta guardare dentro un qualunque pronto soccorso, trincea di guerra della sanità pubblica. Su 855 borse della scuola di specializzazione di emergenza-urgenza ne sono state assegnate solo 266; e per stare alla situazione in Sardegna, nell’unica sede - Sassari - che prepara questi professionisti, sono stati occupati solo la metà dei posti, sei su dodici. Va persino peggio nelle scuole di geriatria, malattie infettive, medicina nucleare e urologia dove non c’è neanche uno specializzando. Scuole deserte, come in altri 103 Atenei in Italia. A Cagliari, dice il preside di Medicina Luca Saba, «il trend è allineato a quello nazionale: ci sono specialità meno ambite, mentre vengono saturate quelle più ricercate». Il quadro definitivo, sottolinea, «lo avremo a metà novembre, ma in ogni caso vediamo che le posizioni a bando sono sempre più del numero dei giovani che partecipano».

Professione pericolosa

Lanciano l’allarme le associazioni dei medici in formazione (Anaao Giovani, Als e Gmi), e se è vero – come ricordano i presidi dei due Atenei sardi – che a breve è prevista una seconda assegnazione, sarà ben difficile che la tendenza s’inverta. «La verità è che, se non cambiano le cose, specializzazioni come la medicina d’urgenza, ma anche la rianimazione, saranno destinate a scomparire», avverte Maria Elena Picoi, responsabile Anaao Giovani Sardegna. «Per un medico, lavorare in pronto soccorso è molto pericoloso. Vista la carenza cronica di organico, si viene sottoposti a turni che violano le norme contrattuali: ci sono strutture dove, per coprire i turni, un collega deve fare anche sei, sette notti».

La passione non basta

Un carico di lavoro enorme ed estenuante, «al quale si aggiunge non solo il problema della sicurezza, visto che si lavora in un reparto-filtro, ma soprattutto il rischio legale perché si svolge un’attività tra le più esposte alle denunce. La maggior parte si risolve in un nulla di fatto, ma a quel punto il medico ha comunque subito un danno». La retribuzione aggiunge il carico. «Basti dire, per fare un confronto, che in Olanda uno specialista ha uno stipendio lordo di 150,160mila euro. Nel nostro Paese, 55mila».

Addio sala operatoria

Giovanni Sotgiu, preside di Medicina a Sassari, spiega che, «i giovani scelgono sempre meno frequentemente non solo la medicina di emergenza-urgenza, ma anche gli ambiti di chirurgia specialistica, come la cardiochirurgia e la neurochirurgia». Il primo motivo, conferma, «è legato al rischio di contenziosi legali molto più elevato in queste specialità rispetto ad altre. Svolgere, per esempio, un’attività chirurgica generale implica un costo assicurativo importante, migliaia e migliaia di euro all’anno. Senza contare che, se il contenzioso arriva, succede che con la sola denuncia scatta un aumento del premio di circa il 20,25%».

Effetto a catena

Da qui parte un effetto a catena che, inevitabilmente, finisce per rovesciarsi sulle condizioni di lavoro dei camici bianchi e quindi sulla qualità generale dell’assistenza sanitaria. «Succede che questi professionisti entrano in una spirale di paura, e perciò nel momento in cui dev’essere affidato un intervento di media, elevata complessità si rifiutano di farlo perché non sono sereni». La conseguenza è che chi invece, nel team, non ha ancora una denuncia subisce un aggravio di lavoro.

La svolta possibile

Ma ci sarà pure un modo per invertire la tendenza? «Aumentare il numero degli studenti di Medicina non è la soluzione», puntualizza il professor Sotgiu. «Intanto perché li avremmo sul mercato tra dieci anni, e poi per una questione demografica: la tendenza è orientata al calo della popolazione, pensare a una programmazione in termini di incremento è un controsenso storico. Bisogna rendere più appetibili queste specialità, intanto con tutele più efficaci per il professionista, che deve poter lavorare senza sentire su di sé la spada di Damocle della denuncia. Dev’esserci la prospettiva di un contesto di lavoro con organici e carichi adeguati; nonché una differenziazione degli stipendi, con l’aumento del riconoscimento finanziario in base alla prestazione del professionista».

Cosa conviene

È quel che dice anche Maria Elena Picoi: «Oltre a depenalizzare l’atto medico, bisogna aumentare la retribuzione in base al servizio svolto: un medico che lavora nell’emergenza deve poter guadagnare più del collega che, per esempio, fa le visite ambulatoriali. C’è poi la questione delle possibilità di carriera. La Sardegna è una delle Regioni dove gli incarichi non vengono assegnati, si è condannati a non crescere». Se le cose non cambiano, avverte, «un giovane non sceglierà mai la medicina d’emergenza: ti metti a rischio tutti i giorni, hai ripercussioni medico-legali, la tua vita privata non esiste perché fai turni massacranti e per di più lo stipendio è ridicolo. Conviene diventare oculista o dermatologo».



