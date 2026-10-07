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San Francesco.
08 ottobre 2026 alle 00:28

Pronto soccorso: i casi meno gravi agli infermieri 

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Un nuovo modello organizzativo consentirà la presa in carico infermieristica autonoma dei pazienti a bassa complessità assistenziale con codici minori che si presentano al Pronto soccorso. In questo modo verrebbero ridotti i tempi di attesa valorizzando le competenze avanzate degli infermieri.

Il modello “See and treat” sarà anche al centro di un evento promosso dall’Asl 3 di Nuoro che si terrà il 15 ottobre, alle ore 9, nella sala conferenze della Camera di commercio. In programma gli interventi di Francesco Trotta, dg dell’Asl, Antonella Calvisi, Alessandro Carrus, Pietro Pittalis. E poi la delegazione dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest con Alberto Conti, Simona Vallini, Sea Petri. Ancora Michela Matta, direttrice del Pronto soccorso, Lucia Murgia, Lucia Cossellu, Maria Giobbe e Annunziata Carta. Spiega Trotta: «Con l’attivazione del “See and treat” compiamo un passo decisivo verso un Pronto soccorso più efficiente, moderno e sostenibile. Non si tratta solo di una riorganizzazione di spazi e percorsi, ma di un investimento culturale sulle competenze dei professionisti. Valorizzare l’autonomia infermieristica significa dare risposte più rapide e appropriate ai cittadini e permettere ai medici di concentrarsi sui casi ad alta complessità».

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