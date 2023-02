Pronto soccorso h24 con i medici in affitto 

Arrivano i medici “in affitto” e il Punto di primo intervento del Cto d’Iglesias da questa mattina sarà in grado di erogare le proprie prestazioni a pieno regime.

L’annuncio

È la direttrice generale della Asl Sulcis Giuliana Campus ad annunciare la ripresa di un’attività che sarà garantita per tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24. Una condizione mancante dallo scorso 23 giugno quando, a causa della carenza di personale, si rese necessaria una rimodulazione per consentire l’interrompibilità al servizio deputato all’emergenza urgenza e previsto al Pronto soccorso del Sirai di Carbonia. La stessa direttrice generale ha sempre dichiarato come l’obiettivo fosse quello di riportare il Ppi sulle 24 ore e con un organico in grado di garantire i turni e la sicurezza per i pazienti e per gli operatori. Dopo una lunga parentesi dove le prestazioni erano garantite soltanto dal lunedì al venerdì, sono state sveltite le procedure per l’acquisizione dei medici in affitto, consentendo così il ripristino integrale del servizio.

Le reazioni

«Sono molto soddisfatto, anche relativamente agli ultimi incontri con l’assessore alla Sanità Doria, dove si è puntualizzata la necessità di applicare la rete ospedaliera. È la condizione minima per poter avere una sanità degna di questo nome. - commenta il sindaco di Iglesias Mauro Usai - Si è rivendicato questo risultato grazie ad una sinergia interistituzionale». Michele Ennas, consigliere regionale iglesiente della Lega ammette come le interlocuzioni con i vari organi competenti, siano sempre state continue e mirate affinché si potesse riuscire a superare una fase critica che sembrava non avere fine: «Ma non si è mai pensato di poter perdere un servizio fondamentale per tutto il territorio. - dichiara - Con una precisa volontà politica, si è sempre lavorato per provare a colmare quelle difficoltà legate all’assenza dei medici e finalmente si è riusciti nell’intento». La consigliera regionale di “Idea Sardegna” Carla Cuccu aggiunge: «Dopo tante battaglie si è giunti al raggiungimento di un risultato essenziale e il mio ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari». Per la Cuccu il servizio del Cto «ha dei locali idonei e accreditati per dare risposte efficienti ed immediate a tutta la popolazione e ai numerosi turisti che si riversano nella cittadina mineraria».