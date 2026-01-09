Pronto soccorso e medici di base, la sanità è in tilt 

«È una catastrofe», dice Wolfgang Orecchioni, primario del Pronto soccorso del Policlinico di Monserrato. «In questo momento abbiamo 34 pazienti in attesa di ricovero», spiega. La situazione è quella di ieri in tarda mattinata, e con il passare delle ore si è aggravata ancora se a metà serata l’app monitor registrava un’attesa di 18 ore per i codici bianchi e di 15 ore per quelli verdi.

L’emergenza

È emergenza nei Pronto soccorso dell’Isola, i medici (quelli che resistono al lavoro) sono sull’orlo del baratro, ci sono carenze d’organico pesanti, mancano moltissimi infermieri.

«Ogni giorno che passa è sempre peggio, non è l’influenza la causa di questo sovraffollamento, l’influenza è normale in questo periodo», prosegue Orecchioni. «Il fatto è che la sanità è in uno stato di completo abbandono, e il Pronto soccorso, che è la porta d’ingresso, ne risente di più, deve “contenere” tutto e non riesce a reggere. Il territorio non filtra, ogni cosa si ripercuote sui grandi ospedali, noi al momento abbiamo 34 pazienti fermi qui, da giorni, sparpagliati nei corridoi, assistiti da chi può. Arriva continuamente gente, e noi ovviamente assistiamo chiunque, abbiamo l’obbligo di farlo, ma sembra che invece altri, quelli che prendono le decisioni politiche, si siano scordati di quali siano i loro obblighi. Il sistema è esploso».

Situazione impossibile

Stesse identiche osservazioni da parte del direttore sanitario della Asl 8 Roberto Massazza: «Siamo disperati, nel Pronto soccorso del Santissima Trinità abbiamo sempre dai 15 ai 20 pazienti in “boarding”, bloccati in attesa di ricovero perché non ci sono posti letto liberi. Un disastro. I medici fanno ogni giorno l’impossibile, ma non se ne esce: purtroppo sembra si pensi soltanto alle poltrone, e non si prende atto che il sistema è in default. Mancano 500 medici di base, le guardi mediche sono chiuse, gli ospedali periferici non funzionano, i Pronto soccorso di Cagliari e Sassari esplodono, i reparti non hanno posti letto. Ci chiediamo quando si prenderà coscienza che la situazione è gravissima. Cosa dobbiamo fare? Chiedere aiuto ai militari e farci sistemare tende e brandine per curare i pazienti?».

Nei giorni scorsi l’allarme era arrivato da Sassari, dove il direttore di Medicina d'urgenza dell'Aou Paolo Pinna Parpaglia aveva lanciato un appello all’utilizzo “appropriato” delle strutture sotto stress.

I medici di base

Interviene Carlo Piredda, medico di medicina generale, segretario regionale del sindacato Simg: «137 contatti nella giornata di mercoledi 7 gennaio, comprendenti 25 visite effettuate presso il mio studio e 3 visite domiciliari. Si sente parlare tutti i giorni dei Pronto soccorso presi d’assalto, ma nessuno parla del sovraccarico degli studi dei medici di medicina generale che oltre all’abituale carico si trovano di fronte a un incremento esponenziale dovuto al picco influenzale. Ricordiamo che nella sua attività giornaliera il medico di medicina generale opera da solo, senza nessun supporto infermieristico che possa aiutarlo nella gestione».

I posti letto

Prosegue il dottor Piredda: «Eppure anche la Simeu è stata chiara: i Pronto soccorso sono intasati dal fenomeno del boarding e cioè della mancanza di posti letto. Pensiamo a Cagliari dove sono state tolte decine di posti letto, dove è stato chiuso l’ospedale Marino e dove si riversano ormai anche i cittadini che non trovano risposte dal Sulcis Iglesiente e dagli ospedali di Muravera e di Isili. La colpa di tutto questo sarebbe quindi dei medici di famiglia oppure di una cattiva organizzazione del nostro sistema sanitario regionale Quanti cittadini vengono curati direttamente dal proprio medico senza aver bisogno di accessi aggiuntivi in ospedale? Eppure sembra che questi numeri non esistano o non interessino. Probabilmente è più semplice dare le colpe a una singola categoria piuttosto che alla cattiva gestione politica e organizzativa di questi ultimi anni. Il carico lavorativo è talmente evidente che sempre più medici di medicina generale lasciano il lavoro e sempre più giovani rifiutano di accettare la convenzione per aprire il proprio studio. L’amarezza è tanta, ma i medici di famiglia continueranno come hanno sempre fatto ad assistere e a garantire l’assistenza ai cittadini».

