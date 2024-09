Pronto soccorso, è a rischio il turno di notte 

Dopo un’estate di inferno (due soli medici strutturati in servizio invece di 19, nel mese di agosto quasi 6mila prestazioni con punte di 260 accessi al giorno) ora per il Pronto Soccorso di Olbia arriva l’autunno in allarme rosso. La direzione generale della Asl gallurese, che da anni denuncia la totale sordità della Regione al caso Olbia, ha comunicato che nei prossimi giorni il servizio della emergenza urgenza entra in una fase di ulteriore pesante sofferenza, a rischio c’è la copertura della fascia notturna. Quella che con immensi sacrifici è stata coperta per tutta l’estate anche grazie ai sei medici “esterni”. Il fatto è che l’apporto degli specialisti a “gettone” è in discussione per questioni tecnico contrattuali. La Asl ha ottenuto l’obiettivo, a costo di pesantissimi sacrifici del personale, di superare l’estate con l’attuale assetto drammaticamente deficitario del Pronto Soccorso. Ma ora la macchina potrebbe iniziare a funzionare solo per metà giornata.

Beffati

Il personale ha vissuto tre mesi al limite delle possibilità umane. Medici, infermieri e tutti gli altri operatori dell’organico del Giovanni Paolo II sono stati e sono esposti a evidenti e pesantissimi rischi professionali. Prostrati psicologicamente e moralmente anche dalle mancate “aggregazioni” di colleghi di altri ospedali. Le convenzioni stipulate (ad esempio quella della Aou di Sassari) non hanno portato neanche uno specialista a Olbia, il servizio che maggiormente necessitava di un apporto esterno. Mentre sono arrivate le ore aggiuntive di medici esterni per il Pronto Soccorso di Ozieri. E il personale del Giovanni Paolo II è alla frutta, perché si occupa di emergenza urgenza, ma anche di decine di persone ricoverate. Dice una fonte interna: «Non siamo un reparto, i pazienti potrebbero restare in boarding, ma allora dovrebbero essere seguiti dai medici dei reparti di riferimento. Non ce la facciamo così».

