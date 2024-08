Pronto soccorso: doccia fredda a Isili, San Gavino respira 

Pronto soccorso: mentre San Gavino tira un sospiro di sollievo (parrebbe sventata almeno per ora l’ipotesi di una riduzione dell’orario di servizio), per il Sarcidano ieri è stata la giornata della rabbia: il pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili, chiuso da prima di Ferragosto dopo essere stato ridotto a funzionare solo di giorno (dalle 8 alle 20), nonostante gli impegni assunti dalla Asl 8 e le proteste messe in atto nelle scorse settimane, non riaprirà prima di lunedì 2 settembre. Avrebbe dovuto riaprire ieri.

La Asl 8

La comunicazione arriva dal direttore generale della Asl 8, Marcello Tidore, al lavoro nonostante l’imminente commissariamento: «Ogni giorno sarebbe buono per riaprire – ha detto – ma solo se ritorna il medico attualmente in malattia o se il tribunale del lavoro ci dà ragione e l’altro medico riprende servizio». Il pronto soccorso di Isili doveva lavorare con queste due figure e con le prestazioni aggiuntive ma così non è stato. «Una situazione incredibile», ha aggiunto Tidore: «Dei medici nelle graduatorie, a Isili non vuole venire nessuno. I medici che si preparano per il pronto soccorso poi non ci vogliono andare. Abbiamo rilanciato tanti servizi, il problema del pronto soccorso del San Giuseppe resta».

L’ira dei sindaci

Furibondi gli amministratori comunali del territorio, allineati sulla richiesta della ripresa del funzionamento h24. «Purtroppo la notizia si commenta da sola», commenta la sindaca di Nurallao , Rita Aida Porru: «È una vergogna che la politica abbia la meglio sulla salute dei cittadini». Il sindaco di Isili Luca Pilia: «Con questo nuovo rinvio si lascia il territorio privo di un servizio di vitale importanza. Si mette a rischio i cittadini. La politica regionale deve intervenire al più presto». Rossano Zedda, sindaco di Gergei : «Si va avanti in tutti i campi tranne che nella sanità. Non capisco il motivo: non so se si tratti di poca volontà o di incapacità». Alberto Loddo, primo cittadino di Villanova Tulo : «Servono misure emergenziali. Forse nessuno si vuole prendere la responsabilità». Eugenio Lai, sindaco di Escolca : «Serve un cambio di passo veloce. Vanno bene il commissariamento e la voglia di rimettere al centro i bisogni sanitari dei cittadini». Chiede sincerità il sindaco di Nuragus Giovanni Daga: «Ci dicano qual è davvero il problema altrimenti mettano a disposizione il personale, anche i medici militari e quelli tolti dal campo».

Fumata bianca

È stata invece scongiurata in extremis la chiusura del pronto soccorso dell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino dalle 16 alle 8: ieri nella conferenza socio-sanitaria della Asl del Medio Campidano a cui hanno partecipato sindaci e consiglieri regionali del territorio, sindacati, i vertici della Asl e il direttore generale dell’assessorato regionale alla sanità Luciano Oppo è stata trovata una soluzione-tampone che permetterà di tenere aperto il pronto soccorso 24 ore su 24 per tutto il mese di settembre (forse anche fino a metà ottobre).

«Ennesima pezza»

«È stata messa l’ennesima pezza a un problema che si trascina da mesi», conferma il sindaco di Pabillonis Riccardo Sanna: «Chiediamo soluzioni strutturali. Venga approvata in Regione la variazione di bilancio per trovare nuove risorse per la sanità: i cittadini del Medio Campidano non devono averne una di serie B». È fiducioso il sindaco di San Gavino Stefano Altea: «Abbiamo ottenuto rassicurazioni sia nel breve che nel lungo periodo. Da parte nostra ci sarà la massima attenzione sul rispetto degli impegni: un pronto soccorso efficiente è un servizio indispensabile per tutto il territorio».

Franco Bardi, segretario della Cgil della Sardegna Sud Occidentale: «Chiediamo un cambio di passo alla sanità regionale, che ha concentrato i servizi solo su Cagliari mettendo in secondo piano il Medio Campidano, il Sulcis e tutti gli altri territori concepiti come periferie».

Sulla stessa linea Virgilio Matta della segreteria della Cisl del Medio Campidano: «Apprezzo la buona volontà per trovare soluzioni ma siamo preoccupati. Mancano interventi strutturali ed efficaci. La sanità ha puntato solo sui grandi centri, ma se la medicina territoriale non funziona vanno in crisi anche i grandi ospedali come il Brotzu».

A oggi il pronto soccorso di San Gavino è a servizio di più di 150mila persone e gli accessi sono in continuo aumento: ammirevole il lavoro degli operatori sanitari rimasti.

