Pronto soccorso con quattro medici, lacrime a fine turno 

A fine turno capita pure di vedere il medico in lacrime, stremato dalla stanchezza. Ne sono rimasti solo quattro al pronto soccorso di Alghero, più il primario che non si risparmia i turni di notte. E non potrebbe fare diversamente. Dei dieci camici bianchi in organico, la metà è in malattia.

Quelli rimasti, però, non potranno durare a lungo in queste condizioni. A fine maggio, in assenza di rinforzi, il servizio di emergenza potrebbe dover chiudere nelle ore notturne, così come è già accaduto alla Pediatria e alla Cardiologia e sempre per lo stesso motivo: la carenza di personale sanitario. L’ospedale continua a perdere pezzi e il pronto soccorso, che è il primo filtro, ne subisce le conseguenze. Chi ha necessità di un consulto cardiologico durante la notte si rivolge all’unico medico rimasto in servizio, così come a lui si rivolgono i genitori in allarme per il loro bimbo con la febbre alta. Nel mezzo malori, traumi da incidente, ferite da suturare. I turni sono coperti sino al 31 maggio e per giugno si attendono i medici a gettone, in modo da poter garantire le ferie estive a chi finora si è sovraccaricato di lavoro.

Pazienti da Sassari

Lunedì scorso, poi, a causa di un problema nel sistema informatico di Sassari, sono state dirottate ad Alghero le urgenze dell'Hub. I contraccolpi sono stati pesantissimi. Medici allo stremo, con turni sino a 24 ore, ininterrottamente. «L’accordo con Aou di Sassari, come ho proposto, è a questo punto improcrastinabile», commenta il capogruppo della Lega Michele Pais che ha lanciato la proposta di una intesa con l’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari, con la creazione di un Dipartimento interaziendale dell’emergenza-urgenza, «che permetterebbe non solo una turnazione con i medici del Pronto soccorso di Sassari ma anche di attivare uno scambio positivo di professionalità».

Una problematica che dovrà essere affrontata e risolta dal commissario dell’azienda sanitaria, tenendo presente che il pronto soccorso di Alghero conta 25mila accessi all’anno e una media di 70 visite al giorno. Le attese, per i pazienti che non si trovano in codice rosso, sono ormai diventate infinite. Si spera nell’assunzione a breve di personale a gettone mentre sarebbe allo studio, con Ares, l’ipotesi di un servizio di potenziamento dei presidi territoriali di primo soccorso attraverso guardie mediche avanzate, in grado di assorbire una quota consistente di codici bianchi e verdi.

