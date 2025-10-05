Pronto soccorso chiuso, malato a Cagliari 

Un sabato alternativo, in viaggio da Mandas a Cagliari alla ricerca di un Pronto soccorso. Perché quello di Isili era chiuso per mancanza di medici.

Ignazio Pisano, settantatreenne di Mandas, ha cominciato a stare male venerdì notte. Dopo la chiamata al 118 e la visita dalla Guardia medica, si è deciso di dirottarlo al Brotzu di Cagliari. Ad accompagnarlo ci ha pensato il sindaco Umberto Oppus.

Nell’ospedale cagliaritano i medici hanno tranquillizzato Pisano, che è tornato a casa a Mandas ma di nuovo sabato notte sono sopraggiunte le difficoltà respiratorie.

Il viaggio

Stavolta è stato lo specialisti della Guardia medica di Mandas a capire il motivo del malessere, cioè la presenza di liquido nei polmoni del pensionato che oggi si presenterà in ospedale a Isili confidando nella visita di uno specialista. A conferma di quanto il piccolo ospedale del Sarcidano e i suoi servizi siano necessari per la gente del territorio.

«È sempre più urgente – dice il sindaco di Mandas che è anche presidente del distretto sanitario di Trexenta-Sarcidano-Barbagia di Seulo – tornare ai vecchi tempi con il potenziamento della sanità territoriale ed evitare gli “ingorghi” che ormai sono patrimonio di Cagliari: da quelli ospedalieri a quelli del traffico, per non citarne tanti altri».

Le reazioni

La chiusura del Pronto soccorso del San Giuseppe Calasanzio nel primo fine settimana di autunno ha suscitato grande preoccupazione e indignazione tra i cittadini e gli amministratori. E ha sollevato timori, perplessità e dubbi sul futuro della sanità nel territorio e sulla capacità di garantire un accesso adeguato alle cure mediche di emergenza nella zona, caratterizzata da una situazione di isolamento e disagio già accentuata. Così si mette a rischio la sicurezza e la salute pubblica.

I sindaci

«Questo problema», ha dichiarato il sindaco di Isili Luca Pilia, «si sta verificando anche in autunno e temiamo che si possa ripetere anche nei prossimi fine settimana. É necessario un intervento concreto non si può lasciare un intero territorio privo di un servizio di fondamentale e vitale importanza».

Quello che tutti chiedono da anni è il ritorno alla piena operatività del Pronto soccorso che lavora, ormai a singhiozzo, solo per dalle 8 alle 20.

«La misura è colma», ha aggiunto Oppus, «non possiamo più assistere a queste situazioni, la sanità deve essere un diritto di tutti e non su base censuaria o territoriale».

