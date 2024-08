Pronto soccorso chiuso, l’ira dei sindaci 

La riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Isili è stata un’illusione durata troppo poco. Dopo neppure due settimane il nuovo annuncio del manager della Asl di Cagliari Marcello Tidore: resta aperto solo oggi, poi da Ferragosto al 19 agosto chiuso per ferie (dei medici).

Le dimissioni

E i sindaci del territori non ci stanno. Umberto Oppus ( Mandas ), direttore del distretto sanitario Sarcidano-Barbagia di Seulo, ha lasciato l’incarico: «Le mie dimissioni hanno valenza politica e sono confermate sino ad un incontro, nel territorio, con il presidente della Regione e l’assessore alla sanità. A parte Tidore, nessuno ha risposto per trovare una soluzione condivisa».

Le reazioni

Disappunto anche fra gli altri sindaci. «Un'inaccettabile chiusura di un servizio fondamentale per noi», ha detto da Isili Luca Pilia, «occorre affrontare la situazione con provvedimenti efficaci e utili ad eliminare le carenze, deve essere garantito un pronto soccorso funzionante tutto il giorno».

Sulla stessa linea a Escolca Eugenio Lai: «Era una storia già scritta tra direttive e organizzazione manageriale discutibili. È indispensabile un confronto immediato, il territorio ha bisogno di un pronto soccorso aperto H24». «È già grave che funzioni solo 12 ore», ha detto Alberto Loddo di Villanova Tulo , «la chiusura pesa di più sulle comunità che non hanno neppure il medico di base, è la sconfitta dello stato davanti alla tutela di un diritto come la sanità».

La situazione ha ricadute persino sul turismo. «In questo periodo», ha detto Rita Aida Porru di Nurallao , «la popolazione aumenta tra turisti ed emigrati». «Non è pensabile» ha detto il sindaco di Serri Samuele Gaviano «che le aree interne e i piccoli comuni siano carenti di servizi primari come la sanità».

I sindaci e sindacati

«Prima ci tolgono il medico di famiglia, poi le guardie mediche, quindi i i poliambulatori», ha detto il sindaco di Esterzili Renato Melis, «adesso l’unico pronto soccorso del territorio e in un periodo più a rischio».

La chiusura non ha sorpreso il sindaco di Nuragus Giovanni Daga: «Per noi lo stato d'allarme non è mai cessato, la soluzione era solo un palliativo, serve un piano strutturato».

Chiede l’eliminazione del numero chiuso alla facoltà di medicina il sindaco di Orroli Alessandro Boi: «Occorre programmare le borse di studio per le varie branche specialistiche carenti nel territorio».

Secondo la Cgil, la chiusura del pronto soccorso di Isili per ferie è il frutto dei tagli alla spesa per la sanità pubblica e dei pochi investimenti in personale e infrastrutture. «È inaccettabile» ha detto il segretario Fausto Durante, «la conseguenza è che migliaia di cittadini saranno costretti a lunghi spostamenti e disagi».

E domani, giorno di Ferragosto, alle 8,30, sit-in di protesta davanti al pronto soccorso chiuso per ferie.

