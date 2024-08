Pronto soccorso chiuso, la rabbia del Sarcidano 

Non si placa la rabbia del Sarcidano Barbagia di Seulo davanti alle porte chiuse, sia pure momentaneamente, del pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili. Il grido d’aiuto è arrivato il giorno di Ferragosto davanti alla caserma dei carabinieri quando sono arrivati i manifestanti che hanno lasciato il cortile dell’ospedale per bloccare simbolicamente per qualche minuto la strada statale 128.

La protesta

Un centinaio di persone, cittadini, amministratori e membri del comitato Sanità bene comune, si sono ritrovate davanti all’ingresso del pronto soccorso per ribadire la propria contrarietà per una situazione che lede i diritti dei cittadini. «Mio marito», ha detto Angela Pisano, «è stato salvato da questo pronto soccorso: la chiusura è un handicap grave, abbiamo paura per la nostra vita, forse nel tempo ci siamo accontentati troppo delle promesse». Sono arrivati in silenzio alle 9 del mattino i manifestanti, silenziosi, increduli, sono arrivati da Isili ma anche dai paesi vicini. «Questo ospedale», ha detto il sindaco di Gesturi Gianluca Sedda, «anche per noi rappresenta un punto di riferimento, perdere questo presidio vuol dire infliggere l’ennesimo colpo al territorio afflitto dallo spopolamento e alimentare la sfiducia dei cittadini». Durante la manifestazione è arrivata una famiglia di turisti alloggiati nel territorio, con un bambino che stava poco bene. Disappunto anche sui loro visi per quanto siano stati poi presi in carico dalla guardia medica. «Il nostro ospedale», ha detto Maristella Angius, «ha un’utenza molto vasta, abbiamo dei servizi d’eccellenza, capacità organizzative e personale che stanno distruggendo e adesso non possiamo neppure stare male di notte».

Il confronto

Accanto ai cittadini, i sindaci di Isili, Serri, Escolca, Villanova Tulo, Nurallao, Gesturi e tanti consiglieri consapevoli del dramma che i cittadini stanno vivendo ormai da troppo tempo. La richiesta da parte di tutti è chiara e la risposta da parte dei vertici deve essere altrettanto chiara. «Ci sarà sicuramente un nuovo incontro», ha detto Luigi Pisci del comitato Sanità bene comune, «ma sarà solo l’inizio di un nuovo ciclo di incontri che non porterà a nulla. Cosa vogliono fare di noi? Ce lo dicano chiaro. Sappiamo che ormai la coperta è talmente corta che anche i grandi ospedali sono in ipossia». E così si riafferma il problema dei problemi che è la mancanza di personale ad ogni livello e in ogni settore. Nel territorio mancano medici di base, non ci sono pediatri sufficienti, manca il fisiatra, c’è un solo diabetologo che sta cercando di seguire vecchi e nuovi pazienti. «Abbiamo permesso questo», ha aggiunto Pisci, «a chi è pagato tanto, dov’è il piano strategico per le zone interne?».

L’analisi

«Si è affrontato tutto con superficialità», ha detto Fabrizio Anedda, coordinatore regionale del Nursing, «in pronto soccorso non si può lavorare con un solo medico, si deve rispondere anche alle piccole emergenze; questo servizio è quello che ha avuto più tagli, i lavoratori subiscono un forte stress per la paura di vedersi spostati, bisogna rendere appetibile il nostro territorio e non solo economicamente». Nonostante le dodici ore di attività il pronto soccorso ha aumentato i suoi numeri per sopperire all’assenza dei medici in ogni paese e perché le persone ovviamente continuano a cercare l’assistenza nel territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA