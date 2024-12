Pronto soccorso chiuso a Natale 

Porta sprangata nel Pronto soccorso dell’ospedale di Isili per Natale e Santo Stefano. Comunicazione inviata ai sindaci del territorio dallo stesso direttore generale dell’Asl (Azienda sanitaria locale) di Cagliari Marcello Tidore. Già da questa mattina il servizio ritornerà alla normalità, cioè dalle 8 alle 19.

A causare il disservizio le dimissioni di un medico, Ettore Lai, che era tornato in servizio dalla pensione per dare una mano d’aiuto al suo paese ma che poi ha rinunciato. Comunque Tidore rassicura «che la situazione di difficoltà non si ripeterà per Capodanno». Non resta che aspettare.

«L’assessorato», prosegue Tidore, «non sta valutando il nostro progetto relativo al Pronto soccorso di Isili, fermo da otto mesi. Mancano specialisti per garantire i turni. Quello che non manca mai è il nostro lavoro progettuale per rilanciare un servizio importante per il Sarcidano Barbagia di Seulo e non solo».

La protesta

La chiusura natalizia ha però preoccupato gli amministratori della zona e in particolare il sindaco di Isili: «É una situazione assurda - afferma Luca Pilia - lasciare un territorio dell'interno, già disagiato, scoperto, senza un servizio fondamentale come il Pronto soccorso non può essere tollerato. Puntualmente, così come era successo ad agosto, è rimasto chiuso nelle giornate più delicate».

Per fortuna non ci sono state gravi emergenze sanitarie ma la situazione lascia l’amaro in bocca e timori per il futuro. Alla luce di questo Pilia ha chiesto un ripristino del servizio immediato accompagnato da ulteriori garanzie come la riapertura del pronto soccorso sulle 24 ore. «Ho informato tutti i colleghi sindaci del territorio», ha detto Pilia, «serve un intervento deciso per ottenere ciò che questo territorio richiede da tempo: che i diritti fondamentali dei cittadini siano garantiti una volta per tutte».

La carenza

Il Pronto soccorso è dunque al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica quale nodo fondamentale per il rilancio dell’ospedale. Resta ferma però la volontà della direzione generale di continuare a lavorare su questa strada. Ma dopo l’arrivo dei due professionisti che, nonostante la pensione, hanno messo a disposizione la loro professionalità, è necessario portare specialisti in pianta stabile che contribuiscano a rendere l’ospedale un punto di riferimento reale per il territorio.

