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San Francesco.
12 agosto 2026 alle 00:40

Pronto soccorso, boom di accessi 

Il 67 per cento codici bianchi e verdi, dovuti alla mancanza di medici di base 

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Tremila e 453 accessi (quasi cento in più al giorno) pari a un incremento dell’8,92 per cento. E il 67,74 per cento dei 42.164 accessi al Pronto soccorso è rappresentato da codici verdi o bianchi, a indicare che una quota consistente riguarda prestazioni non urgenti dovuta alla carenza di medici del territorio. È uno dei dati significativi e allarmanti della relazione sulla Performance 2025 dell’Asl 3 di Nuoro. Un’istantanea che presenta un’Azienda che ha aumentato l’attività, rafforzato gli organici e proseguito gli interventi sulla sanità territoriale. Ma il confronto con la relazione 2024 mette in evidenza quel dato: nel giro di un anno sono aumentati in modo significativo gli accessi al Pronto soccorso.

Pronto Soccorso

Confrontando i numeri delle performance del 2024 con quelli del 2025, emerge che due anni fa gli accessi complessivi al Pronto soccorso erano 38.709. Nel 2025 sono diventati 42.162. La differenza è di 3.453 accessi, con un più 8,92 per cento. L’Asl spiega che nel 2025 i cosiddetti “codici minori”, cioè verdi e bianchi, sono stati complessivamente 28.560, di cui 23.326 verdi e 5.234 bianchi. I codici minori rappresentano dunque circa il 67,74% degli accessi al Pronto soccorso, a indicare che una quota consistente è per prestazioni non urgenti di pazienti costretti, per la carenza di medici di base o pediatri, a rivolgersi all’ospedale.

I numeri

L’Asl Nuoro ha un territorio complesso orograficamente e vastissimo con quasi 4 mila chilometri dove l’indice di vecchiaia si attesta al 282,53%. Per rispondere a queste esigenze, la rete assistenziale ha registrato nel 2025 volumi di attività significativi: l’area ospedaliera ha prodotto 16.953 dimissioni. Il tasso complessivo di ospedalizzazione: 118,97, pari a circa l’11,90% della popolazione. Tra i numeri positivi la mobilità attiva e la capacità del San Francesco di attrarre pazienti da altri territori. Su un totale aziendale di 16.953 ricoveri, il valore della mobilità attiva aziendale è pari a 5.331 pazienti.

Le performance

Non mancano i lati positivi, con i 216 interventi di chirurgia robotica del San Francesco, i 842 nati in Ostetricia. Geriatria, unica struttura specialistica per pazienti anziani del centro Sardegna, nel 2025 ha eseguito 1.254 ricoveri e 6 mila prestazioni ambulatoriali, rispetto agli 894 ricoveri del 2024. Ematologia-centro trapianti midollo osseo: 1.138 ricoveri, e un laboratorio certificato a livello nazionale per la diagnostica delle leucemie acute. Dermatologia: unico reparto specialistico di ricovero e Pronto soccorso ha superato il 46% di mobilità attiva. Con i fondi del Pnrr investimenti per le Case della comunità, con 9 strutture attive, i Cot, gli ospedali di comunità. Nel 2025 l’organico è aumentato di 102 unità, portando il totale dei dipendenti a 2.462, ma il 48,58% di loro ha un’età compresa tra i 50 e i 64 anni.

Soddisfatto il dg Francesco Trotta: «È la fotografia nitida del grande lavoro di squadra svolto da tutta l’azienda. In un contesto complesso, dimostra che la strada intrapresa è quella giusta, anche se - ammette - la carenza di personale e la difficoltà di reperire medici resta un problema aperto».

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