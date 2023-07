Pronto soccorso, attese infinite 

C’è chi è rimasto sette ore in barella prima di essere visitato e chi ha desistito e, dopo nove ore di attesa, ha firmato per andar via. Cronaca di un’altra giornata campale al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Lunedì i numerosi accessi hanno mandato in tilt il reparto di Emergenza-urgenza dove un solo medico deputato ai codici complessi (affiancato da un medico “in affitto” impegnato a gestire i codici bianchi e verdi) si è trovato a gestire una situazione a dir poco difficoltosa. Il direttore generale della Asl Angelo Serusi rassicura: “sono tempi fisiologici”, ma tra gli utenti monta il disappunto.

Le testimonianze

«È una sanità che non funziona – tuona Donatella Ninu, di San Vero Milis – è inumano lasciare le persone che soffrono per ore su una barella».

La donna dopo aver trascorso tutta la mattinata nell’ambulatorio del paese, da alcune settimane aperto anche ai pazienti di Narbolia e Zeddiani, ha raggiunto il nosocomio oristanese per i fortissimi dolori alla schiena. «Alle 17.30 stavo talmente male che mi sono rivolta al Pronto soccorso – racconta – a mezzanotte, dopo aver sollecitato di essere visitata, ho chiesto a mia madre di portarmi via».

Lunga attesa anche per un finanziere di 59 anni, rimasto ferito in un incidente stradale mentre rientrava dal servizio. Trasportato in ospedale alle 17.30 e classificato come codice giallo, per oltre ore nove ore è rimasto in una barella nel corridoio dietro il triage prima di essere ricoverato, intorno alle 3 del mattino, nel reparto di chirurgia con fratture costali multiple e sospetto pneumotorace. Per due volte una pattuglia della Finanza ha raggiunto il Pronto soccorso per chiedere spiegazioni al medico di turno.

Disagi anche per una donna di 88 anni, malata di Alzheimer e allettata, trasportata all’ospedale dalla Casa di Eleonora d’Arborea con un’ambulanza del 118 intorno alle 16 e visitata solo alle 23.30. Per tutto il tempo la donna, alimentata artificialmente, è rimasta senza il sondino fino a quando, alle 4.30, è stata ricoverata nel reparto di Medicina.

La replica della Asl

«Abbiamo un Pronto soccorso che funziona – replica Serusi – con il pre-triage la situazione viene gestita regolarmente. Purtroppo ci sono giornate di quiete in cui improvvisamente si registra un altissimo numero di accessi, soprattutto codici bianchi e verdi che rallentano le visite: con l’apertura degli Ascot abbiamo già iniziato ad alleggerire la pressione sull’ospedale». Il direttore non nega le difficoltà legate alla carenza di medici. «In estate, con le ferie, è più difficile garantire il doppio turno – spiega – ma è già in pubblicazione un bando selettivo per il reclutamento di medici di medicina d’urgenza, aperto anche a chi non ha la specializzazione, ma ha maturato i requisiti in reparto». Attualmente il pronto soccorso oristanese conta sei medici in organico, oltre ai colleghi “in affitto”. «Guai a pensare a questi ultimi come a degli uscieri – conclude – sono operatori sanitari che gestiscono i codici bianchi e verdi».

