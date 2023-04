Pronto soccorso, arrivano due medici 

Le criticità di Chirurgia nell’ospedale Civile saranno risolte grazie all’arrivo di due medici che restituiranno piena operatività al reparto del terzo piano della struttura sanitaria di via Don Minzoni, a corto di personale. In tempo per l’avvio della stagione turistica, dunque, quando la città sarà chiamata a garantire efficienti e adeguati servizi sanitari alle migliaia di potenziali utenti che si aggiungono ai residenti, l’azienda sanitaria è riuscita, tramite delle convenzioni, a tamponare l’emergenza che si era creata a seguito del trasferimento di due professionisti, vincitori di concorso.

L’accordo

«I chirurghi arriveranno dall’Aou, grazie a un accordo», fa sapere Christian Mulas, presidente della Commissione Sanità che più volte aveva segnalato il problema, sollecitando soluzioni. «È auspicabile che ciò apra a un percorso di potenziamento dell’attività chirurgica, in questi anni in affanno per la mancanza di personale». È anche Michele Pais, presidente del Consiglio regionale, a confermare che grazie alla collaborazione tra Asl e Aou di Sassari, nasce ad Alghero l'Unità Operativa di Chirurgia, «composta da quattro chirurghi, con l’obiettivo di incrementare l’attività chirurgica in regime di Week surgery, cioè di ricovero entro i cinque giorni settimanali, che permetterà di aumentare il numero degli interventi chirurgici riducendo al contempo le giornate di degenza». L’unità andrà ad affiancare e sostenere la chirurgia generale preesistente in una serie di interventi per patologie di grande impatto sociale, tra cui la neoplastica della mammella e interventi di tiroidectomia.

Le preoccupazioni

«Ma non basta a dissolvere le nubi oscure di una preoccupante deriva», avverte il presidente della Commissione Sanità, Christian Mulas, in allarme per le recenti dichiarazioni del direttore generale della Asl. «In una riunione a Ozieri alla presenza dell’assessore alla Sanità Carlo Doria ha pronosticato una nuova vita per l’ospedale di Ozieri, “che tornerà ad esser attrattivo per i professionisti, ma soprattutto per la popolazione che potrà riavere nel Segni un ospedale di riferimento”». Per il capogruppo dell’Udc un vero e proprio affronto: «Noi lo abbiamo sempre invitato a partecipare alle riunioni per discutere dei problemi della sanità di Alghero, non è mai venuto. Le sue dichiarazioni ci fanno capire meglio che il disegno politico è chiaro: rafforzare l'ospedale di Ozieri per declassare quello di Alghero», conclude Christian Mulas. Dai vertici della Asl, al momento, preferiscono un replicare.