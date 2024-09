Pronto soccorso aperto sette giorni su sette 

Il pronto soccorso dell’ospedale di Isili riapre sette giorni su sette. Lo ha comunicato nel pomeriggio di ieri il direttore generale della Asl di Cagliari Marcello Tidore. Decisivo il reperimento di un altro medico con prestazioni aggiuntive. Scongiurata la chiusura nel weekend. «Stiamo continuando a lavorare con grande impegno», ha detto Tidore, «per trovare nuovi modelli organizzativi e proporre soluzioni strutturali all'assessore. La discussione sul commissariamento delle Asl non ha interrotto i lavori dell'unità di crisi».

A Cagliari

Ieri mattinata c’è stato l’incontro dell’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi con alcuni sindaci del Sarcidano-Barbagia di Seulo alla ricerca di soluzioni durature per l’ospedale, per i poliambulatori e per la Sanità in genere. Il faccia a faccia ha evidenziato un’unità di intenti soprattutto per quanto riguarda l’emergenza-urgenza. Il pronto soccorso di Isili ha un ruolo fondamentale per l’assistenza ai cittadini pertanto è necessario intervenire perché si ritorni al tempo pieno.

«Abbiamo ribadito l’importanza per il territorio», ha spiegato l’assessore Bartolazzi, «del presidio ospedaliero di Isili e del suo pronto soccorso. Inoltre», ha precisato, «sono state riferite ai sindaci tutte le iniziative in corso da parte dell’assessorato per arrivare a una soluzione definitiva delle criticità presenti. Nei giorni scorsi», ha concluso l’esponente dell’esecutivo, «si è svolto qui in assessorato un incontro tra i vertici della Asl 8 e di Areus che ha favorito l’implementazione di alcuni progetti operativi utili al ripristino funzionale del servizio di emergenza e urgenza di Isili».

Le reazioni

«Ho avuto un’impressione positiva», ha detto il sindaco di Escolca Eugenio Lai «finalmente ci si ripone l’obiettivo della riapertura 24 ore al giorno del pronto soccorso e si prospettano soluzioni strutturali e non tampone». In questi giorni inoltre si attende il risultato del bando per i medici in pensione che ha già avuto dei riscontri positivi e poi la sentenze del ricorso relativo alla specialista che era stata assegnata al pronto soccorso ma poi si è rivolta al tribunale del lavoro contestando il trasferimento nel Sarcidano. Piccoli passi che aprono ad una timida speranza che l’emergenza possa rientrare, anche se persistono alcuni problemi.

I problemi

«Abbiamo esposto», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «il problema della diabetologia con un solo medico, l’assenza del fisiatra e del medico sportivo, la mancanza del pediatra, siamo comunque fiduciosi perché l’assessore ha mostrato attenzione, dobbiamo solo stare attenti che dalle parole si passi ai fatti».

Alla luce dell’incontro di ieri il sindaco di Mandas Umberto Oppus ha ritirato le dimissioni e rimane al suo posto nella presidenza della Conferenza distrettuale sanitaria. «L’impegno assunto a lavorare insieme», ha detto Oppus, «è fondamentale per rilanciare l’ospedale e la sanità territoriale e sulle strutture di Orroli , Sadali , Mandas e Senorbì , ma aspettiamo ora il confronto e la visita ad Isili». «Speriamo si arrivi ad una soluzione reale per il pronto soccorso», ha detto il sindaco di Esterzili Renato Melis.

Oltre al bando per i medici in pensione, si pensa al reclutamento dei medici medici militari e dei medici stranieri che rispondano ai requisiti richiesti. Confermata dunque la copertura dei turni del pronto soccorso dell’ospedale di Isili per tutto settembre, si pensa già ad ottobre perché il servizio resti operativo e magari potenziato.

