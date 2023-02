«Pronto soccorso aperto 24 ore» 

Perché le pecche continuano ad esserci e con esse la paura per i prossimi vuoti che si apriranno. «Presto andrà via la fisiatra», ha detto il sindaco di Escolca e consigliere regionale Eugenio Lai, «lo stesso vale per l’oculista e l’ottorino. Come si intende fare?». Le stesse criticità potrebbero presentarsi per il laboratorio di analisi, pare ci sia in corso uno smantellamento, non confermato dall’assessore Doria ed escluso dal direttore generale Marcello Tidore. Resta critica la mancanza di personale in varie aree dell’ospedale, nel centro donna, nella farmacia, non solo medici ma anche amministrativi.

Per l’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria a Isili c’è stata un’inversione di marcia: maggiori accessi al Pronto soccorso e negli ambulatori. Insomma, l’ospedale San Giuseppe sta ripartendo. Parole che però non sono bastate a fugare i dubbi e le incertezze degli amministratori sulle condizioni della sanità nel Sarcidano-Barbagia di Seulo : «Non vogliamo interventi a cuore aperto» ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «vogliamo i servizi essenziali, la situazione che percepiamo noi e la popolazione non è la stessa che viene descritta dai numeri, nonostante la rassicurazioni chiediamo una soluzione come è stato fatto in altri presidi».

Per l’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria a Isili c’è stata un’inversione di marcia: maggiori accessi al Pronto soccorso e negli ambulatori. Insomma, l’ospedale San Giuseppe sta ripartendo. Parole che però non sono bastate a fugare i dubbi e le incertezze degli amministratori sulle condizioni della sanità nel Sarcidano-Barbagia di Seulo : «Non vogliamo interventi a cuore aperto» ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «vogliamo i servizi essenziali, la situazione che percepiamo noi e la popolazione non è la stessa che viene descritta dai numeri, nonostante la rassicurazioni chiediamo una soluzione come è stato fatto in altri presidi».

I problemi

Perché le pecche continuano ad esserci e con esse la paura per i prossimi vuoti che si apriranno. «Presto andrà via la fisiatra», ha detto il sindaco di Escolca e consigliere regionale Eugenio Lai, «lo stesso vale per l’oculista e l’ottorino. Come si intende fare?». Le stesse criticità potrebbero presentarsi per il laboratorio di analisi, pare ci sia in corso uno smantellamento, non confermato dall’assessore Doria ed escluso dal direttore generale Marcello Tidore. Resta critica la mancanza di personale in varie aree dell’ospedale, nel centro donna, nella farmacia, non solo medici ma anche amministrativi.

L’assessore

L’assessore Doria ha cercato di rassicurare i presenti sul ruolo dell’ospedale, chiamato a garantire l’assistenza e a gestire l’emergenza: «Il Pronto soccorso», ha detto l’assessore, «deve coprire le 24 ore ed esere collegato con tutti i supporti tecnologici necessari. Ospedale e territorio sono le facce di una stessa medaglia».

La difficoltà di reperire medici è poi un problema che non è solo regionale ma nazionale:proprio per questo attraverso l’atto aziendale nei presidio di intende portare avanti un lavoro di incentivi. «Dobbiamo», ha aggiunto Doria, «rendere appetibili certe sedi, mettere più possibile contenuti e dare a certe figure budget e personale a disposizione: il medico deve venire qui perché lo sceglie. È una struttura che merita, deve fare numeri in sicurezza».

Personale

L’assenza di medici non è però una questione sempre condivisa. «Il personale c’è», ha detto Eugenio Lai, «eppure oggi al san Giuseppe ci sono 10 forse 12 medici, questo non è sufficiente a dire che l’ospedale è vivo».

Eppure qualche passo avanti in questo ultimo anno è stato fatto. «La struttura è a posto», ha detto il direttore Marcello Tidore, «abbiamo riattivato il mammografo, c’è un nuovo radiologo, sono state bandite solo per Isili 64 ore di specialistica, c’è stato un investimento in termini di progettualità che qui non si era mai visto».

Per i sindaci ciò non basta e il nodo Pronto soccorso resta quello più sentito. Barbara Laconi ( Sadali ): «Deve funzionare 24 ore al giorno». «È intollerabile», ha detto Samuele Gaviano ( Serri ), «che pazienti del nostro territorio non abbiano assistenza sanitaria notturna per chiusura del pronto soccorso. In situazioni emergenziali come queste sono necessari interventi della stessa portata».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata