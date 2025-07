Pronto soccorso, anziano smarrito 

Dimenticato nel quotidiano inferno del Pronto soccorso. Capita anche questo fra le infinite emergenze e l’organico carente al San Martino: un paziente di 81 anni, con seri problemi di demenza, nei giorni scorsi è riuscito ad allontanarsi dall’ospedale senza che nessuno se ne accorgesse. La disavventura è finita bene, l’anziano è stato ritrovato dopo diverse ore ma la vicenda la dice lunga sulla situazione della sanità. «Quanto accaduto a mio padre è inconcepibile, sarebbe potuta finire in tragedia» commenta ancora incredulo il figlio Luca Sesuru di Terralba.

L’attesa

Tutto è iniziato venerdì quando l’anziano ha avvertito un malore ed è stato accompagnato dai familiari al pronto soccorso del San Martino. «Dopo il triage, hanno fatto entrare mio padre per la visita ma io ho chiarito subito che con la sua demenza non sarebbe potuto rimanere da solo – racconta – Gli infermieri mi hanno tranquillizzato mentre la guardia giurata mi ha invitato ad uscire, dicendomi che i familiari non possono stare in sala d’attesa». A quel punto, il figlio è uscito e da metà sera, erano circa le 17, è iniziata una lunga attesa. Dopo alcune ore, Luca Sesuru si è fatto avanti per avere informazioni sulle condizioni del padre e «mi è stato risposto che stavano effettuando altri esami e bisognava aspettare ancora». Armato di pazienza, il figlio è rimasto davanti all’ospedale ma i minuti scorrevano senza nessuna novità. E intanto aumentava l’angoscia per quell’insolito silenzio. «Alle due del mattino ho chiesto ancora una volta come stesse mio padre ma nessuno sapeva nulla e non lo trovavano». Non c’era più traccia dell’anziano. «Abbiamo iniziato a cercarlo dentro e fuori dall’ospedale - racconta- Non era chiaro se si fosse allontanato al cambio turno. Di certo sono stati momenti di grande preoccupazione e agitazione, temevo che potesse essergli capitato qualcosa di grave. So bene che non è più autonomo».

Il ritrovamento

Dopo varie ricerche, il lieto fine: l’anziano era stato accompagnato in questura da un passante che l’aveva notato mentre camminava solo e spaesato in via Cagliari. «La disavventura per fortuna si è conclusa positivamente - osserva il figlio- ma sarebbe potuto capitare di tutto. Se mio padre fosse caduto, se avesse avuto un malore in strada di chi sarebbe stata la responsabilità?». Domande e dubbi più che legittimi, anche perché i familiari conoscono benissimo la fragilità dell’anziano. «Comprendiamo le difficoltà dovute al poco personale ma perdere un paziente mi sembra assurdo – aggiunge – Inoltre è ingiusto che pazienti affetti da demenza non possano essere affiancati almeno da un familiare. Sono come dei bambini, non possono essere lasciati soli». Adesso si valuta l’ipotesi di una segnalazione formale. «Al di là di tutto, siamo felici perché mio padre sta bene e ci auguriamo che fatti simili non accadano più».

