Pronto soccorso allo sbando 

Dentro l’ospedale di Olbia la domanda che circola è una sola, sino a quando può resistere il Pronto soccorso? Ed un interrogativo del tutto giustificato perché al Giovanni Paolo II si sta vivendo una situazione senza precedenti. Con il picco degli arrivi estivi ancora lontano, il servizio della medicina di emergenza è al collasso. La notizia, allarmante, sono i numeri degli accessi del Pronto soccorso e quelli del personale a disposizione. Il reparto sta facendo fronte a un “assalto” di quasi duecento accessi al giorno. In servizio c’è un solo medico specializzato e “strutturato” che si sobbarca turni da 12 ore. Un medico “a gettone” opera a supporto, ma può occuparsi solo di “codici verdi” e non ha i requisiti per intervenire nelle vere emergenze. Si è arrivati anche a otto “codici rossi” in una sola giornata.

Attacchi isterici

Quando finisce il turno, l’unico medico specializzato lascia decine di persone ancora in attesa di essere visitate. Nessuno può parlare, gli ordini della Asl di Olbia sono tassativi, in caso di contatti con i cronisti le sanzioni sono pesanti. Dice un operatore sanitario che chiede l’anonimato: «In Pronto soccorso ci sono una trentina di persone ricoverate perché non ci sono posti letto in medicina, questo aggrava la situazione. In ospedale c’è la paura di sbagliare, è un incubo. Non ce la facciamo più a reggere questa situazione e altre persone, come è già successo, vogliono andarsene. Ci sono anche i medici che perdono la pazienza, la tenuta nervosa è difficile. I pazienti in attesa guardano le scene di isteria atterriti. Il fatto è che lo smantellamento della medicina territoriale sta aggravando il quadro, perché in Pronto soccorso adesso arrivano tutti. E l’altro giorno Olbia è rimasta anche senza il servizio di guardia medica».

Barelle finite

L'estate del Pronto soccorso di Olbia è tremenda, nei giorni scorsi è successo anche che il personale non aveva più barelle a disposizione, tutte utilizzate per i pazienti in osservazione. Un aiuto decisivo lo stanno dando gli specialisti del reparto di Chirurgia che sono l’unico vero sostegno. In attesa di un agosto che fa paura.

RIPRODUZIONE RISERVATA