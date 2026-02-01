Pronto soccorso, allarme collasso 

La già fragile tenuta dei servizi sanitari dell’Oristanese rischia di subire un nuovo, pesante contraccolpo. Sabato 28 febbraio scadono infatti i contratti dei “medici in affitto”, professionisti esterni che vengono pagati 78 euro l’ora per garantire la gestione dei codici bianchi e verdi nei pronto soccorso del San Martino di Oristano, Mastino di Bosa e Delogu di Ghilarza. Un servizio che costa complessivamente circa un milione e settecentomila euro l’anno e che, senza un intervento immediato della Regione, potrebbe interrompersi con conseguenze pesantissime.

La discussione

A lanciare l’allarme è stato il consigliere provinciale, Domenico Gallus: «Se non saranno presi provvedimenti si dovrà fare a meno di questi medici. Mi chiedo quali passi siano stati fatti per prevenire la chiusura dei pronto soccorso». Cerca invece di rasserenare gli animi il consigliere provinciale del Campo largo Angelo Masala che parla di una soluzione vicina. «Le problematiche troveranno risposta con una proroga del servizio almeno fino a giugno. Auspico comunque un’azione di coordinamento della Provincia, pur non avendo competenze dirette. Quando si parla di salute non esistono divisioni politiche». La preoccupazione è forte anche nei territori più esposti.

L’allarme in Planargia

I sindaci dell’Unione della Planargia hanno espresso una posizione netta. «Siamo totalmente contrari alla chiusura del pronto soccorso del Mastino – dichiara il presidente, Giovanni Antonio Zucca – Senza questo servizio, l’ospedale di Bosa di fatto non esiste. Abbiamo chiesto un incontro urgente con la direttrice dell’Asl 5, Grazia Cattina».

«Ghilarza non si tocca»

A Ghilarza, il comitato civico ribadisce la necessità di mantenere operativo il punto di primo intervento. «Non può chiudere o subire ridimensionamenti – afferma uno dei portavoce, Silvio Manca – Ha svolto un ruolo fondamentale e la Regione deve trovare una soluzione. Senza questo presidio, i cittadini sarebbero costretti a riversarsi su Oristano, aggravando ulteriormente il pronto soccorso del San Martino». Preoccupato anche l’ex dipendente ospedaliero, Tore Viola: «Questa situazione rischia di tradursi nella chiusura di un presidio che registra oltre 5.000 accessi l’anno ed è essenziale per un territorio penalizzato dalle distanze dagli ospedali. La salute non può essere sacrificata per logiche contabili».

RIPRODUZIONE RISERVATA