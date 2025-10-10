Pronto soccorso, al via il restyling 

Al via il cantiere per l’ampliamento e la riqualificazione del Pronto soccorso dell’ospedale civile di Alghero: un intervento da 1,5 milioni di euro che consentirà di ridisegnare gli spazi e rendere più funzionale e moderno il presidio di emergenza-urgenza.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio di circa 430 metri quadri, con percorsi separati per pazienti ordinari e infettivi, sale d’attesa per barellati e pediatrici, blocco dei servizi igienici, ambulatori, area Tac, codici rossi e spazi adeguati per la pubblica sicurezza.

Durante il sopralluogo, alla presenza del commissario straordinario Paolo Tauro, della direttrice medica Anita Giacconi, del direttore del Pronto soccorso Giovanni Sechi e della ditta Abozzi di Sassari che si è aggiudicata i lavori, è stato confermato che l’attività del presidio non verrà mai interrotta.

«Chiediamo pazienza a cittadini e operatori, – ha dichiarato Tauro – si tratta di lavori indispensabili per garantire un servizio efficiente e sicuro e puntiamo a concludere entro giugno 2026, in tempo per la stagione estiva». Nel 2025 il Pronto soccorso ha già superato i 19.500 accessi, con un incremento del 4 per cento rispetto all’anno precedente.

