VaiOnline
Alghero.
11 ottobre 2025 alle 00:17

Pronto soccorso, al via il restyling 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al via il cantiere per l’ampliamento e la riqualificazione del Pronto soccorso dell’ospedale civile di Alghero: un intervento da 1,5 milioni di euro che consentirà di ridisegnare gli spazi e rendere più funzionale e moderno il presidio di emergenza-urgenza.
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio di circa 430 metri quadri, con percorsi separati per pazienti ordinari e infettivi, sale d’attesa per barellati e pediatrici, blocco dei servizi igienici, ambulatori, area Tac, codici rossi e spazi adeguati per la pubblica sicurezza.

Durante il sopralluogo, alla presenza del commissario straordinario Paolo Tauro, della direttrice medica Anita Giacconi, del direttore del Pronto soccorso Giovanni Sechi e della ditta Abozzi di Sassari che si è aggiudicata i lavori, è stato confermato che l’attività del presidio non verrà mai interrotta.

«Chiediamo pazienza a cittadini e operatori, – ha dichiarato Tauro – si tratta di lavori indispensabili per garantire un servizio efficiente e sicuro e puntiamo a concludere entro giugno 2026, in tempo per la stagione estiva». Nel 2025 il Pronto soccorso ha già superato i 19.500 accessi, con un incremento del 4 per cento rispetto all’anno precedente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Il ritorno dei palestinesi a Gaza E Tel Aviv attende i suoi ostaggi

Nella Striscia è scattata la tregua, arretra l’esercito israeliano Tra Hamas e Netanyahu ancora scambi di messaggi infuocati 
L’operazione

Narcotraffico nell’Isola, spuntano i pentiti: crolla il muro di omertà

Una parte dei presunti boss della droga avrebbe già iniziato a parlare con la Dda 
Francesco Pinna
regione

Todde-Zedda, un vertice accelera il rimpasto

Il presidente dei Progressisti incontra la governatrice: sul tavolo il caso Satta 
Roberto Murgia
Garlasco

«Verificare i conti delle gemelle Cappa»

La Finanza chiese di fare indagini bancarie: spariti i nomi delle cugine di Chiara Poggi  