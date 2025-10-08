Pronto soccorso a singhiozzo, «Bartolazzi venga e parli con noi» 

Dopo l’ennesima chiusura del pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Calasanzio, il sindaco di Isili, Luca Pilia, chiede l’intervento urgente dell’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi. Le interruzioni del servizio, che si verificano soprattutto nei fine settimana e nei giorni festivi, lasciano il territorio del Sarcidano-Barbagia di Seulo privo di assistenza nelle ore più critiche. Pilia propone un incontro immediato da tenersi direttamente sul territorio, con la partecipazione degli amministratori dei comuni coinvolti, per affrontare in modo concreto l’emergenza.

Le criticità non riguardano solo il pronto soccorso ma anche il reparto di Medicina e altri servizi del San Giuseppe, penalizzati dalla carenza di personale. «La situazione – scrive il sindaco – oltre a creare disagi ai cittadini, alimenta forti timori sul futuro del presidio ospedaliero e sulla continuità dei servizi sanitari essenziali».

L’ospedale di Isili rappresenta un punto di riferimento non solo per il proprio territorio ma anche per le aree limitrofe, con un bacino d’utenza molto più ampio di quanto si immagini. La battaglia per garantire la piena operatività del pronto soccorso, con servizio H24, dura ormai da anni. «La cosa più grave – aggiunge Pilia – è che il territorio resta scoperto proprio quando la presenza medica è più necessaria: nelle ore notturne e nei giorni festivi. Una situazione che si protrae da troppo tempo e rischia di avere ripercussioni gravissime sulla salute pubblica».

