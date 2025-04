Pronto soccorso a rischio chiusura 

Il Pronto Soccorso dell’ospedale Civile, a corto di camici bianchi, rischia la chiusura entro maggio. Dei dieci medici in organico, infatti, due sono fuori servizio per gravidanza, uno si trova in malattia prolungata e un altro andrà via la settimana prossima. A parte il direttore, «rimangono operativi solo 5 medici turnisti, di cui almeno due con gravi problemi di salute e un medico non disponibile per i turni notturni. Un’organizzazione al collasso», conferma Christian Mulas, presidente della commissione Sanità che, in accordo con il sindaco Raimondo Cacciotto, ha già convocato per lunedì 5 maggio una riunione urgente. Un vertice al quale sono stati invitati i direttori generale e sanitario dell’Asl di Sassari, insieme al responsabile del presidio ospedaliero di Alghero, «affinché possano indicare soluzioni concrete», conferma Mulas.I dati parlano chiaro: nel 2024 il Pronto soccorso di Alghero ha registrato 23.850 accessi e nell’anno in corso questo dato verrà addirittura superato. Numeri che confermano l’assoluta centralità del servizio per tutto il territorio. «Tuttavia, a fronte di questa mole di lavoro, il personale è ormai ridotto all’osso», avverte il presidente della Commissione Sanità. «Per garantire il servizio 24 ore su 24 sarebbe necessario un minimo di 6 medici attivi. Ma questo assetto, già precario, è destinato a peggiorare rapidamente, con il concreto rischio di chiusura del Pronto soccorso già a metà maggio, come accaduto per il servizio di Cardiologia notturna, chiuso dal luglio 2023», mette in guardia il componente di maggioranza.

Servirebbero almeno altri due o tre medici aggiuntivi, anche a gettone, per garantire la continuità del servizio e consentire anche la programmazione delle ferie estive. (c. fi.)

