Pronto soccorso, a Olbia si avvicina lo stop notturno  

Dalla giunta regionale arrivano segnali che vorrebbero essere confortanti, ma dentro il “sistema” sardo della emergenza-urgenza la tensione è alle stelle. Le parole dell’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, ai dirigenti dei pronto soccorso dell’Isola non hanno soddisfatto i medici in prima linea e tutti gli operatori sanitari dei presidi “salvavita”. Le parole più usate dai lavoratori e dai loro rappresentanti sono stress cronico e burnout. Ieri a Olbia, al Giovanni Paolo II, uno specialista del pronto soccorso ha comunicato alla Asl l’intenzione di lasciare l’incarico, per l’impossibilità di vedere garantita la sua sicurezza e quella dei pazienti. Il medico che ha deciso di andare via da Olbia costituisce il 50 per cento dell’organico, infatti gli specialisti del pronto soccorso della città gallurese sono in tutto due. Per un servizio che questa estate ha avuto sino a 250 accessi al giorno (seimila in agosto). E la comunicazione arriva nel momento peggiore, perché la Asl aveva già segnalato alla Regione che dal 24 ottobre, cioè da domani, non ha più il personale medico sufficiente per il turno notturno. Quindi non si chiude baracca, ma si dimezza l’orario. Una situazione gravissima che è nota al personale medico e alle organizzazioni sindacali. A Olbia non è più operativa la convenzione con i “gettonisti” e questo sta facendo saltare il presidio. In una nota, lunedì sera, l’assessore Armando Bartolazzi ha fatto sapere che «Non vi è alcun rischio di chiusura dei pronto soccorso», ma il problema è la tenuta di tutto il sistema della emergenza-urgenza. Il caso di Olbia (pronto soccorso di riferimento per tutta la Gallura) è solo un pezzo di una crisi ben più ampia.

«Crisi di sistema»

Ieri è arrivata una nota della consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Cristina Usai: «La paventata chiusura notturna del pronto soccorso di Olbia fa rabbrividire. Da Giunta e assessorato della Sanità si percepisce una pericolosa sottovalutazione della situazione». Per la Cigl, però, il discorso non è solo quello dell’ospedale Giovanni Paolo II, che da domani potrebbe avere il pronto soccorso chiuso di notte. Dicono Paolo Dettori e Jessica Cardia, dirigenti della Cgil Funzione Pubblica: «Il discorso deve essere ampliato, ci sono problemi a Olbia e in altri pronto soccorso del Nord e Centro Sardegna e tutto viene dirottato su Sassari. La crisi è su scala territoriale. A Sassari, in pronto soccorso, ci sono pazienti che arrivano da mezza Sardegna. Persone sistemate sulle barelle e sulle poltrone, tempi di attesa lunghissimi per i codici minori. Con Olbia in crisi profonda la situazione non può che peggiorare».

«Basta con le scuse»

La Cgil Funzione Pubblica sta studiando la crisi della sanità sarda partendo dai numeri, che sono impietosi. Dice la segretaria generale, Roberta Gessa: «I pronto soccorso sono ingolfati perché non si riesce a ricoverare i pazienti acuti. E arrivano negli ospedali più grandi i pazienti dai territori. Non reggiamo così. Nel pronto soccorso di Cagliari arrivano da Nuoro, da Oristano, dal Sulcis e dal Medio Campidano. Siamo preoccupati per la tenuta complessiva del sistema, non ci sono i posti letto per acuti e tutto si scarica sui pronto soccorso. Tra Cagliari e Sulcis mancano ottanta posti letto di Ortopedia e Trumatologia. Bisogna assolutamente assumere medici e infermieri, provarci subito e non dire che non c’è la capacità delle Asl».

