Pronto mezzo milione per il rio Prumareddu 

Mezzo milione di euro per mettere in sicurezza il rio Prumareddu, nel cuore di Costa Rei. I lavori sono iniziati in questi giorni e prevedono - fra l’altro - la posa di una nuova tubazione interrata lungo via Ichnusa, nel tratto compreso tra piazza Colombo e via Valle degli Oleandri. Tubi che avranno il compito di far defluire le acque piovane e ridurre il rischio di allagamenti. Allo stesso tempo si provvederà a ripulire l’alveo del fiumiciattolo. «L'avvio di questi lavori rappresenta un importante passo avanti nella gestione delle problematiche legate alle acque meteoriche nell'area di Costa Rei - ha spiegato l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Federico Lai - Si tratta di un investimento che mira a garantire una maggiore sicurezza e stabilità ambientale per tutta la comunità. Sarà sempre garantito il transito e la sicurezza nella zona durante l'effettuazione dei lavori. Alla cittadinanza chiediamo pazienza e comprensione per eventuali disagi temporanei». Le risorse per l’intervento sono arrivate grazie al Pnrr. Sempre a Costa Rei subito dopo Pasqua sarà rifatta la segnaletica verticale e orizzontale, in alcuni punti scolorita se non del tutto assente. (g. a.)

