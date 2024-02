Pronto lo svincolo sulla 554  

Si attende solo di conoscere la data dell’inaugurazione, ma lo svincolo che consentirà nuovamente di entrare a Monserrato dalla 554 tramite via XXI aprile 1991, è praticamente pronto. Asfalto posato correttamente, posizionati i guardrail e tracciata la segnaletica orizzontale e verticale, c’è solo da rimuovere la rete arancione del cantiere. Ma per il grande giorno occorre valutare soltanto quando può essere il momento più adatto per poter riaprire in totale sicurezza, essendo la 554 un’arteria trafficatissima.

Il via libera alla riapertura non dipende dal Comune ma dall’Anas. Con lo svincolo nuovamente in funzione, l’aspettativa – oltre ad uno snellimento del traffico – è la rinascita della zona, penalizzata dalla chiusura che avvenne tanti anni fa e che portò alla chiusura di molte attività presenti all’epoca.

In mezzo all’attesa trepidante della riapertura della strada, ci si chiede allo stesso tempo se e quando verrà rifatto l’asfalto dissestato del resto della via XXI aprile.

RIPRODUZIONE RISERVATA