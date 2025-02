Pronto intervento sociale: un nuovo servizio in sette paesi 

È entrato ufficialmente in funzione il servizio del Pronto intervento sociale (Pis) destinato a persone in condizioni di necessità assistenziale improvvisa e che abitano nei comuni del Plus di Guspini (Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, San Gavino, Sardara e Villacidro). Basterà telefonare allo 070/0930762 e chiunque (minori, adulti, anziani, residenti o presenti temporaneamente nel territorio, con limitata autonomia e in condizioni di emergenza) potrà usufruire del servizio. Che, spiega l’assessore ai Servizi sociali di Guspini, Alberto Lisci, «sarà operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie a un team di professionisti che lavoreranno in sinergia per offrire soluzioni personalizzate e tempestive. Il servizio era molto atteso da parte di tutti i Comuni del distretto che operavano con risorse umane proprie e quindi impossibilitati ad offrire un pronto intervento soprattutto nelle ore notturne e nei week end: questo limite è stato superato».

A gestire il Pronto intervento sociale sarà la cooperativa Ali Assistenza, che si era aggiudicata l’appalto con un importo di 132mila 109,37 euro.

Il servizio, pensato per andare incontro alle emergenze sociali, in un contesto dove sono presenti situazioni di disagio e difficoltà nelle categorie più vulnerabili, l'età media è sempre più alta e i meno abbienti sempre più numerosi, può essere attivato anche attraverso le forze dell’ordine.

