Pronto intervento sociale, un aiuto ai fragili 

Arrivano in Sardegna le risorse del Fondo Povertà nazionale destinate a interventi e servizi per persone in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora, in attuazione degli adempimenti del Piano per il contrasto alla povertà del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

«Una mano tesa verso le persone più fragili e marginalizzate, per offrire loro un aiuto concreto attraverso l’accesso a servizi base essenziali purtroppo non scontati per chi sta in strada», dice l’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi, dopo l’approvazione in Giunta dei criteri per l’assegnazione dei fondi.

Alla Regione è stata riconosciuta la somma di 403.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per il finanziamento di interventi sulla povertà estrema, di servizi di Pronto intervento sociale, di Posta e Residenza virtuale e dell’Housing first, ovvero alloggi per i senza dimora

Il 50%, in linea con le precedenti annualità, vanno agli ambiti territoriali di Sassari, Cagliari e Olbia individuati secondo il criterio della popolazione residente superiore ai 130.000 abitanti. Si prevede un contributo differenziato del 50%, del 30% e del 20% in relazione al numero di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora nei tre ambiti Plus. Il resto, sarà assegnato a tutti gli ambiti Plus, i servizi potranno anche essere realizzati in forma associata fra più ambiti, in modo discrezionale fra loro.

RIPRODUZIONE RISERVATA