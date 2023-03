Pronto intervento,  riparate 500 buche 

Quasi cinquecento buche chiuse. E 19mila metri lineari di segnaletica orizzontale realizzata, tra cui 107 attraversamenti pedonali, sei nuovi posti disabili e due stalli rosa. Ottantasei sono state, invece, le segnalazioni telefoniche di cittadini a cui ha risposto il numero verde.

Sono alcuni numeri del report di febbraio della gestione integrata della rete viaria. Il Comune ha affidato il servizio ad AVR Spa. Programmati sempre a febbraio 43 interventi su strade e marciapiedi. Altrettanti sono stati invece gli interventi di pronto intervento per eliminare possibili cause di pericolo a persone e circolazione stradale. Con la direzione dei lavori affidata ai tecnici comunali da agosto AVR Spa ha asfaltato 81.000 metri quadrati di carreggiate stradali e riqualificati 3.760 di marciapiedi. Quasi 70mila i metri lineari di nuova segnaletica orizzontale, 2.136 le buche chiuse, per 526 richieste di intervento.

