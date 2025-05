Pronto intervento per il disagio sociale 

Oltre 430 persone prese in carico in poco più di due anni. È uno dei dati diffusi ieri, nella Sala Langiu del comando della polizia locale, durante l'incontro che ha dato conto dell’attività del Pronto intervento sociale. Un servizio operativo dal 2022 che si rivolge a minori e adulti del Plus, il Piano locale unitario dei servizi sanitari, in cui sono inclusi Sassari, Porto Torres, Stintino e Sorso per un bacino d’utenza potenziale di 160mila persone. «Persone- spiega Leonarda Bagedda, coordinatrice del PrIs- che si trovano in una condizione di emergenza sociale e che hanno bisogno di un intervento immediato». L’istanza può essere inoltrata a un numero telefonico, di recente reso attivo h24 e 7 giorni su 7. «Servizio- aggiunge l’assessora ai Servizi sociali Lalla Careddu presentando un’altra novità- che dal 1° gennaio 2025 può essere chiesto anche dai privati cittadini e non solo dalle forze dell’ordine o dai servizi sanitari come accadeva prima». «I bisogni - specifica Bagedda - sono diversi: dal disagio abitativo alla povertà estrema alla violenza di genere». In riferimento a quest’ultimo caso, sono 48 le donne vittime di violenza prese in carico, mentre 255 le notti offerte in B&B in situazioni di emergenza abitativa. «In tre anni- è la conclusione- l’aumento delle richieste è stato esponenziale». (e.fl.)

