Pronto intervento per emergenze sociali 

È stato presentato a Lunamatrona il nuovo servizio di Pronto intervento sociale (Pis) e Pronto Intervento Rosa, attivo h24 per rispondere a emergenze sociali e situazioni di violenza sulle donne. Il progetto, che coinvolge i 18 Comuni dell'Unione Marmilla più Samassi, Serramanna e Serrenti, rappresenta un importante traguardo per il territorio. Il Pis interviene in casi di grave povertà, abbandono, maltrattamenti o altre condizioni di vulnerabilità, offrendo supporto immediato e qualificato, ascolto e sostegno psicologico, con la possibilità di accedere a strutture sicure. «Affinché nessuno sia lasciato solo in momenti critici – annuncia Andrea Locci, presidente dell’Unione dei Comuni Marmilla – attiviamo risorse e figure professionali per risolvere le problematiche urgenti».

Il numero telefonico a cui rivolgersi è 070/0930503. Alla presentazione hanno partecipato amministratori locali, operatori sociali, forze dell’ordine e cittadini. (g. g. s.)

