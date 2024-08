Pronto intervento per chi è in difficoltà

Partirà a breve un importante servizio di Pronto intervento sociale (Pis) destinato a persone in condizioni di necessità assistenziale improvvisa che abitano nei Comuni del Plus di Guspini: Arbus , Gonnosfanadiga , Guspini, Pabillonis , San Gavino , Sardara e Villacidro . Il servizio si rivolge a minori, adulti, anziani, residenti o presenti temporaneamente, con limitata autonomia e in condizioni di emergenza, garantendo assistenza tempestiva e tutelando le categorie più vulnerabili, tra cui minori abbandonati o vittime di violenza, donne in difficoltà, adulti disabili o vittime di sfruttamento, e anziani in stato di grave disagio.

Come funzionerà

«Questo servizio – sottolinea Alberto Lisci, assessore alle politiche sociali di Guspini – è molto atteso da parte di tutti i Comuni del distretto che attualmente operano con risorse umane proprie, impossibilitati a offrire un pronto intervento soprattutto nelle ore notturne e nei week end. Questo limite verrà finalmente superato». Il servizio prevede una stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari del territorio per garantire un intervento immediato e appropriato. Garantisce inoltre il soddisfacimento dei bisogni non rinviabili che si vengono a determinare in situazioni imprevedibili di abbandono, di privazione o allontanamento dal nucleo familiare, per tutte le persone del Plus.

Valutazione dei bisogni

In primo luogo sarà fatta la valutazione del bisogno da parte dell’operatore sociale che tempestivamente individua e attiva una prima risposta al bisogno, avendo come priorità la tutela del soggetto più debole coinvolto nella situazione e assicurando così assistenza tempestiva a coloro che si trovano in una situazione di gravità ed emergenza sociale.

«Punto di riferimento»

L’importo a base di gara è di 139.062,49 euro (più Iva e oneri di sicurezza). La ditta vincitrice dovrà operare nei comuni del Plus di Guspini con organizzazione di propri mezzi e con proprio personale.

Filippo Usai, presidente della commissione politiche sociali di Guspini, ribadisce che il servizio è indispensabile e mancante: «Non ci si può basare solo sulla buona volontà degli amministratori per le emergenze. Questo servizio mira ad avere un punto di riferimento per tutte le urgenze di carattere sociale soprattutto in orari di chiusura degli uffici dove attualmente intervengono gli amministratori e alcuni dipendenti fuori servizio per senso civico e sensibilità».

Riccardo Sanna, sindaco di Pabillonis, conferma l’importanza del servizio per il territorio: «Oltre a essere un servizio necessario, il Pronto intervento sociale darà modo ai Comuni di fronteggiare tante situazioni di disagio a livello socio sanitario, talvolta molto difficili da gestire».

