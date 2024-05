Pronto il tributo di fede a sa Madonna de sa pache 

Oniferi nel fine settimana celebra una delle feste più importanti, in onore de sa Madonna de sa pache, il cui culto è particolarmente diffuso in paese. Domenica 26 sarà il giorno della grande festa nella chiesetta campestre in località Soloai.

Tra processione con i cavalieri e momenti conviviali, la giornata sarà animata anche dal cantante Luciano Pigliaru. Il programma allestito dal comitato contempla in serata belle espressioni della musica tradizionale sarda. dalle ore 21, si esibirannD i gruppi “Soloai”, “Sant'Anna” e “Sas Ballarjanas” di Oniferi, “Ittiri cannedu” di Ittiri, “S'Arbore” di Nuoro e i tenores “Santa Ruche” di Oniferi, “Su Connottu” di Fonni e “Nunnale” di Orune.