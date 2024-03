Pronto il taxi gratuito per ridurre i disagi dei cittadini 

Dopo la chiusura definitiva dei passaggi a livello avvenuta lo scorso novembre, non sono mancate le lamentele dei residenti della parte ovest del paese: se da una parte l’apertura del sottopasso e dei cavalcavia che collegano i due lati del paese divisi dalla ferrovia, ha agevolato la viabilità, messo in sicurezza l’attraversamento pedonale ed eliminato le lunghe attese dovute alle sbarre abbassate in attesa del passaggio del treno, il disagio dei residenti è evidente.

A ridosso del passaggio a livello tra via Jugoslavia e via Piave è prevista la messa in opera di due ascensori, ancora in fase di completamento: impensabile per un anziano, un disabile o per chiunque abbia problemi di deambulazione e non può spostarsi in auto, poter arrivare a piedi al sottopassaggio più vicino.

Per sopperire a queste difficoltà, seppur momentanee, «è entrato in funzione un servizio “taxi”, gratuito, in collaborazione con la Salcef, l’impresa costruttrice delle opere edili da parte di Rfi», annuncia il sindaco Littera, «dalle 10 alle 18, 7 giorni su 7, chiamando il numero 3484933616, una guardia giurata accompagnerà chi ne farà richiesta, a fare acquisti, visite mediche, sbrigare pratiche, fare la spesa al supermercato o qualsiasi altra incombenza», conclude Littera.

