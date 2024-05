Pronto il programma per la colonia estiva 

Al via a Giba le domande per la colonia marina e le attività ricreative estive per i bambini dai 3 ai 10 anni.

Possono presentare la domanda i genitori dei piccoli dai tre anni (che abbiano frequentato il primo anno della scuola dell’infanzia) fino a coloro che ne hanno 10, (che abbiano frequentato l’ultimo anno della scuola primaria).

Il servizio prenderà il via il 17 giugno e andrà avanti sino al 2 agosto pe un totale di 7 settimane con orari dalle 8 alle 13. Prevede le giornate al mare nella spiaggia di Porto Botte tutti i lunedì, mercoledì, e venerdì, mentre il martedi e il giovedì le attività verranno svolte presso il giardino del centro di aggregazione sociale. Per poter partecipare si dovranno inoltrare le domande entro le 12 del 10 giugno via mail a protocollo.giba@legalmail.it, o consegnando la domanda a mano all’ufficio protocollo. La graduatoria verrà stilata in ordine di arrivo delle domande su apposito modulo, allegando la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione e partecipazione predisposto dai Servizi sociali. Sarà ammesso un numero massimo di 50 bambini dando priorità a coloro che risiedono nel Comune di Giba. (f. m.)

